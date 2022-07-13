https://arabic.sputniknews.com/20220713/بلومبرغ-فرنسا-تتجه-للإمارات-لتعويض-موارد-الطاقة-الروسية-1065018384.html
بلومبرغ: فرنسا تتجه للإمارات لتعويض موارد الطاقة الروسية
بلومبرغ: فرنسا تتجه للإمارات لتعويض موارد الطاقة الروسية
تجري شركة TotalEnergies محادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة الحكومة الفرنسية للحصول على بدائل لموارد الطاقة الروسية قبل الشتاء. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T11:13+0000
2022-07-13T11:13+0000
2022-07-13T11:13+0000
اقتصاد
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وتتواصل الدول الأوروبية مع منتجي النفط في الخليج العربي في الأشهر الأخيرة في سعيهم لاستبدال موارد الطاقة من روسيا، أكبر مصدر للطاقة في القارة. تعمل TotalEnergies بالفعل على زيادة واردات النفط والغاز من المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى مع انسحابها من موسكو، بحسب ما نشرت وكالة "بلومبرغ".وأضاف التقرير أن أشخاصا مطلعين صرحوا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، في باريس في 18 يوليو/ تموز. وأكد بويان الزيارة.وقال بويان اليوم الأربعاء إن روسيا استحوذت على حوالي 12% من واردات الشركة من الديزل وأنواع الوقود الأخرى في أوروبا، وإن كانت ستنخفض إلى الصفر بحلول فبراير المقبل على أبعد تقدير بسبب العقوبات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار فرنسا , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بلومبرغ: فرنسا تتجه للإمارات لتعويض موارد الطاقة الروسية
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تجري شركة TotalEnergies محادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة الحكومة الفرنسية للحصول على بدائل لموارد الطاقة الروسية قبل الشتاء.
وتتواصل الدول الأوروبية مع منتجي النفط في الخليج العربي في الأشهر الأخيرة في سعيهم لاستبدال موارد الطاقة من روسيا، أكبر مصدر للطاقة في القارة. تعمل TotalEnergies بالفعل على زيادة واردات النفط والغاز من المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى مع انسحابها من موسكو، بحسب ما نشرت وكالة
"بلومبرغ".
قال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويان، يوم الأربعاء في جلسة استماع لمجلس الشيوخ في باريس: "بمبادرة من الحكومة الفرنسية، نناقش اتفاقية للحصول على وقود الديزل والوقود من الإمارات هذا الشتاء، في حال احتجنا إليها. ولن تكون هناك مشاكل فيما يتعلق بإمدادات الديزل ووقود التدفئة في الأشهر المقبلة.
وأضاف التقرير أن أشخاصا مطلعين صرحوا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف حاكم دولة الإمارات العربية
المتحدة، محمد بن زايد، في باريس في 18 يوليو/ تموز. وأكد بويان الزيارة.
وقال بويان اليوم الأربعاء إن روسيا استحوذت على حوالي 12% من واردات الشركة من الديزل وأنواع الوقود الأخرى في أوروبا، وإن كانت ستنخفض إلى الصفر بحلول فبراير المقبل على أبعد تقدير بسبب العقوبات.