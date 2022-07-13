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https://arabic.sputniknews.com/20220713/بوشيلين-سيتم-إعدام-المرتزقة-الأجانب-في-حال-تم-رفض-الاستئناف-1065011344.html
بوشيلين: سيتم إعدام المرتزقة الأجانب في حال تم رفض الاستئناف
بوشيلين: سيتم إعدام المرتزقة الأجانب في حال تم رفض الاستئناف
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن تنفيذ حكم الإعدام ضد المرتزقة الأجانب، إذا لم تقبل المحكمة حكم الاستئناف، سيكون بإطلاق النار عليهم. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T07:30+0000
2022-07-13T07:51+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال في بث على قناة "سولوفيوف": "قدم جميع الأجانب استئنافا، نحن في انتظار جلسة المحكمة. إذا حكمت المحكمة بالإجراءات المناسبة للعقوبة، فسيتم تحويل القضية إلى الخدمة التنفيذية لتنفيذ الحكم بالإعدام، سيتم تنفيذ الإعدام بإطلاق النار عليهم". وحُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول - مواطنان بريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي سعدون إبراهيم في 9 يونيو/ حزيران. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك.
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أخبار أوكرانيا

بوشيلين: سيتم إعدام المرتزقة الأجانب في حال تم رفض الاستئناف

07:30 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 13.07.2022)
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن تنفيذ حكم الإعدام ضد المرتزقة الأجانب، إذا لم تقبل المحكمة حكم الاستئناف، سيكون بإطلاق النار عليهم.
وقال في بث على قناة "سولوفيوف": "قدم جميع الأجانب استئنافا، نحن في انتظار جلسة المحكمة. إذا حكمت المحكمة بالإجراءات المناسبة للعقوبة، فسيتم تحويل القضية إلى الخدمة التنفيذية لتنفيذ الحكم بالإعدام، سيتم تنفيذ الإعدام بإطلاق النار عليهم".
وحُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول - مواطنان بريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي سعدون إبراهيم في 9 يونيو/ حزيران. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك.
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