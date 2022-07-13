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https://arabic.sputniknews.com/20220713/بيل-غيتس-يتبرع-بمبلغ-20-مليار-دولار-لمؤسسته-الخيرية-1065031933.html
بيل غيتس يتبرع بمبلغ 20 مليار دولار لمؤسسته الخيرية
بيل غيتس يتبرع بمبلغ 20 مليار دولار لمؤسسته الخيرية
قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي بيل غيتس إنه يعتزم تحويل كل ثروته الشخصية تقريبًا إلى مؤسسة غيتس الخيرية. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T16:57+0000
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العالم
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وفقًا لما كتبه رجل الأعمال على "تويتر"، في الشهر المقبل، سيحول 20 مليار دولار إلى الصندوق كجزء من توسيع أنشطته. في الوقت نفسه، اعترف بأنه من خلال هذا الإجراء، سيتم إزالته من قائمة أغنى الأشخاص في العالم.وأكد غيتس أنه يعتبر أن من واجبه أن يعيد إلى المجتمع الموارد المتراكمة بطرق تساعد على "تقليل المعاناة وتحسين الحياة"، كما أعرب عن أمله في أن يتخذ الأغنياء الآخرون خطوة في هذا الاتجاه.تأسست مؤسسة غيتس عام 2000 على يد بيل غيتس وزوجته السابقة ميليندا غيتس، وتعتبر أكبر مؤسسة خاصة في الولايات المتحدة بأكثر من 50 مليار دولار من الأصول.
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بيل غيتس يتبرع بمبلغ 20 مليار دولار لمؤسسته الخيرية

16:57 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISبيل غيتس
بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي بيل غيتس إنه يعتزم تحويل كل ثروته الشخصية تقريبًا إلى مؤسسة غيتس الخيرية.
وفقًا لما كتبه رجل الأعمال على "تويتر"، في الشهر المقبل، سيحول 20 مليار دولار إلى الصندوق كجزء من توسيع أنشطته. في الوقت نفسه، اعترف بأنه من خلال هذا الإجراء، سيتم إزالته من قائمة أغنى الأشخاص في العالم.
وأكد غيتس أنه يعتبر أن من واجبه أن يعيد إلى المجتمع الموارد المتراكمة بطرق تساعد على "تقليل المعاناة وتحسين الحياة"، كما أعرب عن أمله في أن يتخذ الأغنياء الآخرون خطوة في هذا الاتجاه.
تأسست مؤسسة غيتس عام 2000 على يد بيل غيتس وزوجته السابقة ميليندا غيتس، وتعتبر أكبر مؤسسة خاصة في الولايات المتحدة بأكثر من 50 مليار دولار من الأصول.
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