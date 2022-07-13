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https://arabic.sputniknews.com/20220713/غانتس-إسرائيل-تعمل-على-تطوير-التعاون-العسكري-مع-دول-المنطقة-تحت-قيادة-الولايات-المتحدة-1065032814.html
غانتس: إسرائيل تعمل على تطوير التعاون العسكري مع دول المنطقة تحت قيادة الولايات المتحدة
غانتس: إسرائيل تعمل على تطوير التعاون العسكري مع دول المنطقة تحت قيادة الولايات المتحدة
قال وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، في لقاء مع الرئيس جو بايدن، إن إسرائيل تعتزم تطوير التعاون الدفاعي مع دول منطقة الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T18:04+0000
2022-07-13T18:04+0000
العالم
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وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، قال غانتس: "يشمل تعاوننا الإقليمي دولًا تسعى إلى الاستقرار والسلام. وستعمل البنية الإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة والاستقرار على تعزيز النمو الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان في المنطقة".وأضاف: "أنا واثق من أننا مع الأجهزة الأمنية الأمريكية وتحت قيادتها، سنواصل لتطوير التعاون الدفاعي في البر والجو والبحر وفي الفضاء الإلكتروني".وأشار إلى أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى الآن من أي وقت مضى.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن "دولة إسرائيل واثقة من أن الرئيس سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".
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العالم

غانتس: إسرائيل تعمل على تطوير التعاون العسكري مع دول المنطقة تحت قيادة الولايات المتحدة

18:04 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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قال وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، في لقاء مع الرئيس جو بايدن، إن إسرائيل تعتزم تطوير التعاون الدفاعي مع دول منطقة الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة.
وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، قال غانتس: "يشمل تعاوننا الإقليمي دولًا تسعى إلى الاستقرار والسلام. وستعمل البنية الإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة والاستقرار على تعزيز النمو الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان في المنطقة".
وأضاف: "أنا واثق من أننا مع الأجهزة الأمنية الأمريكية وتحت قيادتها، سنواصل لتطوير التعاون الدفاعي في البر والجو والبحر وفي الفضاء الإلكتروني".
وأشار إلى أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى الآن من أي وقت مضى.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن "دولة إسرائيل واثقة من أن الرئيس سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".
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