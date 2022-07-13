https://arabic.sputniknews.com/20220713/-بلومبرغ-إذا-توقفت-إمدادات-الغاز-من-روسيا-إلى-أوروبا-ستحل-نهاية-العالم-1065021220.html

بلومبرغ: إذا توقفت إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا ستحل "نهاية العالم"

بلومبرغ: إذا توقفت إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا ستحل "نهاية العالم"

أعطى محللو "بلومبيرغ" توقعات للأسواق المالية إذا قطعت روسيا تمامًا إمدادات الغاز إلى أوروبا. يتوقع المحللون "نهاية العالم" في حال توقفت إمدادات الغاز الروسي... 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T12:40+0000

2022-07-13T12:40+0000

2022-07-13T12:40+0000

اقتصاد

أخبار الاتحاد الأوروبي

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يقول المنشور إنه على خلفية تقليص عمليات التسليم بسبب إغلاق خط الأنابيب الرئيسي للصيانة لمدة 10 أيام، تتزايد المخاوف من عدم فتحه مجددا.ويشير المقال إلى أن أوروبا قد لا يكون لديها احتياطيات غاز كافية لفصل الشتاء، وهذا سيؤدي إلى إدخال تقنين استهلاكها. يمكن أن يؤدي نقص الغاز إلى أزمة اقتصادية.في الوقت نفسه، لا تستطيع البنوك المركزية الأوروبية اتخاذ تدابير فعالة لمساعدة اقتصادات بلدانها. إذ بلغ التضخم في المنطقة الأوروبية أعلى مستوياته في عشر سنوات.بعد تحليل التطور المحتمل للوضع، يعتقد الاقتصاديون في UBS Group AG أن أرباح الشركات ستنخفض بأكثر من 15%، وسوف ينخفض ​​اليورو إلى 90 سنتًا.في الوقت نفسه، وصل اليورو بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ عقدين، وخسرت الأسهم الألمانية 11% منذ يونيو/ حزيران. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أسهم شركة الغاز الألمانية العملاقة Uniper SE بنسبة 80% هذا العام حيث لجأت إلى الحكومة من أجل مساعدتها.قال تشارلز هنري مونشاو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك سيز: "أوروبا حاليًا في حلقة مفرغة"، موضحًا أن ارتفاع أسعار الطاقة يضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي من خلال خفض قيمة اليورو، بينما يؤدي ضعف اليورو، بدوره، إلى زيادة تكلفة واردات الطاقة.

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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي