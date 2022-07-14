https://arabic.sputniknews.com/20220714/الكاظمي-العراق-عزل-نفسه-عن-العالم-بسبب-السياسات-الخاطئة-1065067927.html
الكاظمي: العراق عزل نفسه عن العالم بسبب السياسات الخاطئة
الكاظمي: العراق عزل نفسه عن العالم بسبب السياسات الخاطئة
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن بلاده تعاني منذ فترة طويلة، من العزلة عن العالم بسبب السياسات الخاطئة. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T18:22+0000
2022-07-14T18:22+0000
2022-07-14T18:22+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بعدد من الصحفيين والإعلاميين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر الكاظمي أن علاقات العراق الخارجية شهدت عزلة واضحة، مضيفا "بسبب السياسات الخاطئة عزل العراق نفسه عن العالم".وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن هذا الوضع انعكس في حروب وعقوبات دفع ثمنها المواطن العراقي.وتابع: "بعد عام 2003 استمرت سياسة العزل لأسباب عدة، والحمد لله نجح العراق أن ينهي العزلة، وأن يأخذ دوره الطبيعي في علاقاته مع دول المنطقة والعالم".أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده ليست ضمن أي محور أو تحالف في المنطقة.وأشار إلى أن مؤتمر السعودية سيتناول ملفات التعاون الاقتصادي والتحديثات التي أفرزتها جائحة كورونا وأزمتي الأمن الغذائي والتغير المناخي.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/العراق-المالكي-يؤكد-الاقتراب-من-تسمية-رئيس-وزراء-وتشكيل-حكومة-1064985674.html
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أخبار العراق اليوم
الكاظمي: العراق عزل نفسه عن العالم بسبب السياسات الخاطئة
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن بلاده تعاني منذ فترة طويلة، من العزلة عن العالم بسبب السياسات الخاطئة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بعدد من الصحفيين والإعلاميين، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وذكر الكاظمي أن علاقات العراق الخارجية شهدت عزلة واضحة، مضيفا "بسبب السياسات الخاطئة عزل العراق نفسه عن العالم".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن هذا الوضع انعكس في حروب وعقوبات دفع ثمنها المواطن العراقي.
وتابع: "بعد عام 2003 استمرت سياسة العزل لأسباب عدة، والحمد لله نجح العراق أن ينهي العزلة، وأن يأخذ دوره الطبيعي في علاقاته مع دول المنطقة والعالم".
أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده ليست ضمن أي محور أو تحالف في المنطقة.
وأشار إلى أن مؤتمر السعودية سيتناول ملفات التعاون الاقتصادي والتحديثات التي أفرزتها جائحة كورونا وأزمتي الأمن الغذائي والتغير المناخي.