https://arabic.sputniknews.com/20220714/برأيك،-هل-ينجح-بايدن-خلال-زيارته-إلى-السعودية-في-تحقيق-هدفه-مواجهة-روسيا-ومنافسة-الصين؟-1065052474.html
برأيك، هل ينجح بايدن خلال زيارته إلى السعودية في تحقيق هدفه "مواجهة روسيا ومنافسة الصين"؟
برأيك، هل ينجح بايدن خلال زيارته إلى السعودية في تحقيق هدفه "مواجهة روسيا ومنافسة الصين"؟
14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T10:59+0000
2022-07-14T10:59+0000
2022-07-14T10:59+0000
استطلاعات الرأي
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2022
الأخبار
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استطلاعات الرأي, опросы
برأيك، هل ينجح بايدن خلال زيارته إلى السعودية في تحقيق هدفه "مواجهة روسيا ومنافسة الصين"؟
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENالرئيس الأمريكي جو بايدن
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN