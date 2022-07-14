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https://arabic.sputniknews.com/20220714/برأيك،-هل-ينجح-بايدن-خلال-زيارته-إلى-السعودية-في-تحقيق-هدفه-مواجهة-روسيا-ومنافسة-الصين؟-1065052474.html
برأيك، هل ينجح بايدن خلال زيارته إلى السعودية في تحقيق هدفه "مواجهة روسيا ومنافسة الصين"؟
برأيك، هل ينجح بايدن خلال زيارته إلى السعودية في تحقيق هدفه "مواجهة روسيا ومنافسة الصين"؟
14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T10:59+0000
2022-07-14T10:59+0000
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استطلاعات الرأي, опросы

برأيك، هل ينجح بايدن خلال زيارته إلى السعودية في تحقيق هدفه "مواجهة روسيا ومنافسة الصين"؟

10:59 GMT 14.07.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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