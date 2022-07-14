https://arabic.sputniknews.com/20220714/بغداد-وطهران-توقعان-مذكرة-تفاهم-لمواجهة-العواصف-الترابية-1065047282.html

بغداد وطهران توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة العواصف الترابية

بغداد وطهران توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة العواصف الترابية

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، عن توقيع العراق مذكرة تفاهم مع إيران بشأن مواجهة العواصف المناخية و الترابية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T08:36+0000

2022-07-14T08:36+0000

2022-07-14T08:41+0000

العالم العربي

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن مراسلها أن" وزير البيئة العراقي، جاسم الفلاحي، وقع مع نظيره الإيراني، علي سلاجقة، مذكرة تفاهم لمواجهة الغبار والعواصف الترابية".وبحسب المراسل، بحث الطرفان مسألة التغيرات المناخية التي تعكس مخاطر تتصل بالمياه والتصحر والعواصف الغبارية وما يلقيه ذلك من تبعات على الهجرة السكانية والأمن داخل البلدان ولا سيما في العراق وإيران.وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية عن مساع لتأسيس حوار إقليمي جماعي بشأن العواصف الترابية والتغيرات المناخية، فيما أشارت إلى عقد مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني بشأن البؤر الغبارية.

https://arabic.sputniknews.com/20220710/إيران-والعراق-يؤكدان-ضرورة-متابعة-الاتفاقات-التي-تم-التوصل-إليها-خلال-زيارة-الكاظمي-إلى-طهران-1064930577.html

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