https://arabic.sputniknews.com/20220714/بغداد-وطهران-توقعان-مذكرة-تفاهم-لمواجهة-العواصف-الترابية-1065047282.html
بغداد وطهران توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة العواصف الترابية
بغداد وطهران توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة العواصف الترابية
أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، عن توقيع العراق مذكرة تفاهم مع إيران بشأن مواجهة العواصف المناخية و الترابية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T08:36+0000
2022-07-14T08:36+0000
2022-07-14T08:41+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063499997_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_26ba28bca76e6ba50f49d12ac8ebce87.jpg
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن مراسلها أن" وزير البيئة العراقي، جاسم الفلاحي، وقع مع نظيره الإيراني، علي سلاجقة، مذكرة تفاهم لمواجهة الغبار والعواصف الترابية".وبحسب المراسل، بحث الطرفان مسألة التغيرات المناخية التي تعكس مخاطر تتصل بالمياه والتصحر والعواصف الغبارية وما يلقيه ذلك من تبعات على الهجرة السكانية والأمن داخل البلدان ولا سيما في العراق وإيران.وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية عن مساع لتأسيس حوار إقليمي جماعي بشأن العواصف الترابية والتغيرات المناخية، فيما أشارت إلى عقد مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني بشأن البؤر الغبارية.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/إيران-والعراق-يؤكدان-ضرورة-متابعة-الاتفاقات-التي-تم-التوصل-إليها-خلال-زيارة-الكاظمي-إلى-طهران-1064930577.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063499997_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c8b69b35f6194d01cb327f39ca5a206f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
بغداد وطهران توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة العواصف الترابية
08:36 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 08:41 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، عن توقيع العراق مذكرة تفاهم مع إيران بشأن مواجهة العواصف المناخية و الترابية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)
نقلا عن مراسلها أن" وزير البيئة العراقي، جاسم الفلاحي، وقع مع نظيره الإيراني، علي سلاجقة، مذكرة تفاهم لمواجهة الغبار والعواصف الترابية".
وبحسب المراسل، بحث الطرفان مسألة التغيرات المناخية التي تعكس مخاطر تتصل بالمياه والتصحر والعواصف الغبارية وما يلقيه ذلك من تبعات على الهجرة السكانية والأمن داخل البلدان ولا سيما في العراق وإيران.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية عن مساع لتأسيس حوار إقليمي جماعي بشأن العواصف الترابية والتغيرات المناخية، فيما أشارت إلى عقد مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني بشأن البؤر الغبارية.