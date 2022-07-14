https://arabic.sputniknews.com/20220714/رفعت-البدوي-نصرالله-رفع-البطاقة-الحمراء-بوجه-الأمريكي-والإسرائيلي-والباقي-تفاصيل-1065060218.html
رفعت البدوي: نصرالله رفع البطاقة الحمراء بوجه الأمريكي والإسرائيلي والباقي تفاصيل
رفعت البدوي: نصرالله رفع البطاقة الحمراء بوجه الأمريكي والإسرائيلي والباقي تفاصيل
قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يوم الأربعاء الماضي، إن المسيّرات التي أطلقها الحزب مؤخرا إلى حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل هي "رسالة... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T14:01+0000
2022-07-14T14:01+0000
2022-07-14T14:01+0000
راديو
نافذة على لبنان
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رفعت البدوي: نصرالله رفع الكارت الأحمر بوجه الأمريكي والإسرائيلي والباقي تفاصيل
رفعت البدوي: نصرالله رفع الكارت الأحمر بوجه الأمريكي والإسرائيلي والباقي تفاصيل
يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار البدوي إلى أنبدوره يقول رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن هشام جابر، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
رفعت البدوي: نصرالله رفع البطاقة الحمراء بوجه الأمريكي والإسرائيلي والباقي تفاصيل
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قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يوم الأربعاء الماضي، إن المسيّرات التي أطلقها الحزب مؤخرا إلى حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل هي "رسالة البداية"، "نحن قادرون على إرسال عدد كبير من المسيّرات مسلحة وغير مسلحة وبأحجام مختلفة"، محذرا من استخراج النفط في الحقل.
يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"تحذير السيد حسن نصرالله عبارة عن كارت أحمر بوجه الأمريكي والإسرائيلي وإبلاغهم أننا وصلنا إلى نقطة اللاعوده في الدفاع عن ثروات لبنان وتثبيت معادلة لا غاز عندنا لا غاز عندكم، والمنطقة مقبلة على متغيرات كبيرة انطلاقاً من لبنان".
"القرار صار حاسماً لجهة إمكانية الحزب قلب الطاولة على الجميع إذا لم يفك الحصار الأمريكي الإسرائيلي المفروض على لبنان، ويعمل على مبدأ: الاستشهاد بالحرب أشرف من الموت جوعاً، لكن الحزب لا يريد الحرب غير أنه لا يخافها".
بدوره يقول رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن هشام جابر، في حديث لبرنامجنا:
"أرى اختراقا لما كان يجري، وتحذير نصرالله بمثابة رسالة حربية واضحة، فيها تهديد واضح لإسرائيل، قصد إيصالها إلى مسامع كبار القادة فيها، وخاصة أنها تتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى الكيان الإسرائيلي، حاملا معه ضمانات ودعم غير مسبوق لإسرائيل كما قال بنفسه ذلك، ومن هنا جاء توقيت هذا الكلام المرتفع لنصرالله، بالإضافة إلى ذكرى حرب تموز".
التفاصيل في الملف الصوتي...