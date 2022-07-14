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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/قوات-لوغانسك-تغنم-مدفعا-أمريكيا-1065046424.html
قوات لوغانسك تغنم مدفعا أمريكيا
قوات لوغانسك تغنم مدفعا أمريكيا
أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الاستحواذ على مدفع أمريكي من طراز "إم777". 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T08:00+0000
2022-07-14T08:00+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
رصد عسكري
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وأوضحت في بيان لها عبر "تلغرام" أن إحدى وحداتها غنمت هذا المدفع من القوات الأوكرانية. وأشارت إلى أنه تم تدميره.وتحصل القوات الأوكرانية على مدافع "إم777" من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأطلسيين، وتستخدمها في عمليات القصف على مدن وبلدات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.وكانت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية قد انتهت من تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية، وتساعد حاليا قوات جمهورية دونيتسك على إنجاز المهمة المماثلة.
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رصد عسكري

قوات لوغانسك تغنم مدفعا أمريكيا

08:00 GMT 14.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية تصل إلى حدود مقاطعة خاركوف الأوكرانية
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تصل إلى حدود مقاطعة خاركوف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الاستحواذ على مدفع أمريكي من طراز "إم777".
وأوضحت في بيان لها عبر "تلغرام" أن إحدى وحداتها غنمت هذا المدفع من القوات الأوكرانية. وأشارت إلى أنه تم تدميره.
وتحصل القوات الأوكرانية على مدافع "إم777" من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأطلسيين، وتستخدمها في عمليات القصف على مدن وبلدات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وكانت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية قد انتهت من تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية، وتساعد حاليا قوات جمهورية دونيتسك على إنجاز المهمة المماثلة.
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