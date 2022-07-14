https://arabic.sputniknews.com/20220714/قوات-لوغانسك-تغنم-مدفعا-أمريكيا-1065046424.html
قوات لوغانسك تغنم مدفعا أمريكيا
قوات لوغانسك تغنم مدفعا أمريكيا
أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الاستحواذ على مدفع أمريكي من طراز "إم777". 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T08:00+0000
2022-07-14T08:00+0000
2022-07-14T08:00+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
رصد عسكري
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وأوضحت في بيان لها عبر "تلغرام" أن إحدى وحداتها غنمت هذا المدفع من القوات الأوكرانية. وأشارت إلى أنه تم تدميره.وتحصل القوات الأوكرانية على مدافع "إم777" من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأطلسيين، وتستخدمها في عمليات القصف على مدن وبلدات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.وكانت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية قد انتهت من تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية، وتساعد حاليا قوات جمهورية دونيتسك على إنجاز المهمة المماثلة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات لوغانسك تغنم مدفعا أمريكيا
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أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الاستحواذ على مدفع أمريكي من طراز "إم777".
وأوضحت
في بيان لها عبر "تلغرام" أن إحدى وحداتها غنمت هذا المدفع من القوات الأوكرانية. وأشارت إلى أنه تم تدميره.
وتحصل القوات الأوكرانية على مدافع "إم777" من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأطلسيين، وتستخدمها في عمليات القصف على مدن وبلدات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وكانت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية قد انتهت من تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية، وتساعد حاليا قوات جمهورية دونيتسك على إنجاز المهمة المماثلة.