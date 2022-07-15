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https://arabic.sputniknews.com/20220715/اليابان-اعتراف-كوريا-الشمالية-بجمهوريتي-دونباس-غير-مقبول-وينتهك-القانون-الدولي---1065076385.html
اليابان: اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي دونباس غير مقبول وينتهك القانون الدولي
اليابان: اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي دونباس غير مقبول وينتهك القانون الدولي
اعتبر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، قرار كوريا الشمالية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك غير مقبول. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T06:24+0000
2022-07-15T06:25+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال: "فيما يتعلق بما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية وما يسمى جمهورية لوغانسك الشعبية وما يسمى استقلالهما، فإنهما أراضي أوكرانية. والاعتراف بهما ينتهك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي".في وقت سابق، أبلغت سفارة كوريا الشمالية في موسكو وكالة "سبوتنيك" بأنها اعترفت باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت لاحق أن بيونغ يانغ تعتزم تطوير علاقاتها مع لوغانسك ودونيتسك، وفقًا لمُثُل السيادة والسلام والصداقة. أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، ردا على قرار كوريا الديمقراطية، قطع العلاقات الدبلوماسية، وإنهاء الاتصالات السياسية والاقتصادية مع بيونغ يانغ.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

اليابان: اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي دونباس غير مقبول وينتهك القانون الدولي

06:24 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 06:25 GMT 15.07.2022)
© Sputnik . Maxim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية
مدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Maxim Zakharov
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اعتبر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، قرار كوريا الشمالية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك غير مقبول.
وقال: "فيما يتعلق بما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية وما يسمى جمهورية لوغانسك الشعبية وما يسمى استقلالهما، فإنهما أراضي أوكرانية. والاعتراف بهما ينتهك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي".
في وقت سابق، أبلغت سفارة كوريا الشمالية في موسكو وكالة "سبوتنيك" بأنها اعترفت باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت لاحق أن بيونغ يانغ تعتزم تطوير علاقاتها مع لوغانسك ودونيتسك، وفقًا لمُثُل السيادة والسلام والصداقة.
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، ردا على قرار كوريا الديمقراطية، قطع العلاقات الدبلوماسية، وإنهاء الاتصالات السياسية والاقتصادية مع بيونغ يانغ.
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