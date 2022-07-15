https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-السعودية-ستستثمر-في-تكنولوجيا-الجيل-الخامس-والسادس-الأمريكية-للتفوق-على-الصين-1065119273.html
بايدن: السعودية ستستثمر في تكنولوجيا الجيل الخامس والسادس الأمريكية... "للتفوق على الصين"
بايدن: السعودية ستستثمر في تكنولوجيا الجيل الخامس والسادس الأمريكية... "للتفوق على الصين"
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن "المملكة العربية السعودية وافقت على الاستثمار في تكنولوجيا الجيلين الخامس والسادس بقيادة الولايات المتحدة،... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T21:38+0000
2022-07-15T21:38+0000
2022-07-15T21:38+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
العالم
العالم العربي
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064832413_0:0:1120:631_1920x0_80_0_0_bbf3a619f4e273745a5c667c996313f7.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي من جدة في المملكة: "ستستثمر المملكة العربية السعودية في التكنولوجيا الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة لتطوير وتأمين شبكات موثوقة للجيل الخامس والسادس، سواء هنا أو في المستقبل، وفي البلدان النامية".وأضاف بايدن أن "التكنولوجيا الجديدة ستتفوق على المنصات الأخرى مثل تلك الموجودة في الصين".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح أمس الخميس، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتجنب خلق فراغ في السلطة في الشرق الأوسط يمكن أن تملأه الصين أو روسيا.وقال بايدن خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "نفوذنا في الشرق الأوسط ... هناك الكثير من القضايا على المحك. سنواصل القيادة في المنطقة ولن نخلق فراغا تملؤه الصين أو روسيا ضد مصالح كل من إسرائيل والولايات المتحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220715/الشرق-الأوسط-ليس-فناء-خلفيا-لأحد-الصين-ترد-على-مزاعم-بايدن-بشأن-ملء-فراغ-السلطة-1065109027.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064832413_124:0:1120:747_1920x0_80_0_0_92075054397582172f05928f8153bb74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم, العالم العربي, جو بايدن
بايدن: السعودية ستستثمر في تكنولوجيا الجيل الخامس والسادس الأمريكية... "للتفوق على الصين"
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن "المملكة العربية السعودية وافقت على الاستثمار في تكنولوجيا الجيلين الخامس والسادس بقيادة الولايات المتحدة، وذلك للمساعدة في تطوير مثل هذه الأنظمة الآمنة والموثوقة في جميع أنحاء العالم".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي من جدة في المملكة: "ستستثمر المملكة العربية السعودية في التكنولوجيا الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة لتطوير وتأمين شبكات موثوقة للجيل الخامس والسادس، سواء هنا أو في المستقبل، وفي البلدان النامية".
وأضاف بايدن أن "التكنولوجيا الجديدة ستتفوق على المنصات الأخرى مثل تلك الموجودة في الصين".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح أمس الخميس، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتجنب خلق فراغ في السلطة في الشرق الأوسط يمكن أن تملأه الصين أو روسيا.
وقال بايدن خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "نفوذنا في الشرق الأوسط ... هناك الكثير من القضايا على المحك. سنواصل القيادة في المنطقة ولن نخلق فراغا تملؤه الصين أو روسيا ضد مصالح كل من إسرائيل والولايات المتحدة".