https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-نحاول-تعزيز-الزخم-لبث-الروح-في-مسار-السلام-ويجب-أن-نضع-حدا-للعنف-1065088507.html
بايدن: نحاول تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام ويجب أن نضع حدا للعنف
بايدن: نحاول تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام ويجب أن نضع حدا للعنف
أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تحاول تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:15+0000
2022-07-15T11:15+0000
2022-07-15T11:17+0000
العالم
جو بايدن
محمود عباس
أخبار فلسطين اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: "نحاول تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام ويجب أن نضع حدا للعنف".وأضاف: "كرئيس للولايات المتحدة لم يتغير التزامي بهدف تحقيق حل الدولتين؛ وحل الدولتين يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا".وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "القدس مركزية في الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية لتكون مدينة لكل من يعيش فيها، ووصاية الأردن أمر أساسي".وتابع بايدن: "أعلن توفير تمويل ب 200 مليون دولار إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمواصلة دورها الحاسم". وفيما يتعلق بمقتل شيرين أبو عاقلة قال بايدن إنها فلسطينية ومواطنة أميركية قتلت بينما كانت تقوم بدورها في إعلام مستقل؛ مشددا على أن "الولايات المتحدة ستقوم بدورها من أجل دعم تحقيق مستقل في مقتل شيرين أبو عاقلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220715/مصادر-بايدن-سيغادر-الشرق-الأوسط-دون-إصدار-إعلان-حول-النفط-1065085942.html
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العالم, جو بايدن, محمود عباس, أخبار فلسطين اليوم
بايدن: نحاول تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام ويجب أن نضع حدا للعنف
11:15 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تحاول تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام.
موسكو - سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: "نحاول تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام ويجب أن نضع حدا للعنف".
وأضاف: "كرئيس للولايات المتحدة لم يتغير التزامي بهدف تحقيق حل الدولتين؛ وحل الدولتين يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "القدس مركزية في الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية لتكون مدينة لكل من يعيش فيها، ووصاية الأردن أمر أساسي".
وتابع بايدن: "أعلن توفير تمويل ب 200 مليون دولار إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمواصلة دورها الحاسم".
وفيما يتعلق بمقتل شيرين أبو عاقلة قال بايدن إنها فلسطينية ومواطنة أميركية قتلت بينما كانت تقوم بدورها في إعلام مستقل؛ مشددا على أن "الولايات المتحدة ستقوم بدورها من أجل دعم تحقيق مستقل في مقتل شيرين أبو عاقلة".