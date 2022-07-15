https://arabic.sputniknews.com/20220715/بيلغورود-غواصة-روسية-تحمل-الموت-النووي-1065083884.html
"بيلغورود"... غواصة روسية تحمل "الموت النووي"
"بيلغورود"... غواصة روسية تحمل "الموت النووي"
تفتقر البحرية الروسية إلى حاملات طائرات يمكن الاعتماد عليها. تعوض غواصة قوية هذا العيب. الآن لدى الروسي غواصة قد تطلق قريبًا طوربيدات ذات رؤوس نووية، حسب موقع... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:41+0000
2022-07-15T09:41+0000
2022-07-15T09:41+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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كي-329 "بيلغورود" التي تعمل بالطاقة النووية هي غواصة هجوم سريع. تم إدخال الغواصة في خدمة الأسطول الروسي في 8 يوليو/تموز.تحمل الموت النوويأكثر ما يخشاه الخبراء الاستراتيجيون في البحرية الأمريكية هو طوربيد "بوسيدون" النووي المزود بالطاقة النووية، والذي يعمل بغواصة مسيرة ذات مدى غير محدود على ما يبدو. هناك خطط لوضع 6 غواصات من طراز بوسيدون على "بيلغورود".وبحسب الموقع، روسيا تحتاج لبضع سنوات لنشر " بوسيدون". لكنها قد تكون قادرة بالفعل على تدمير المدن الساحلية في بريطانيا والولايات المتحدة أو الدول الأخرى الأعضاء في الناتو. لا يوجد شيء في ترسانات الناتو يمكن أن يوقف مثل هذا الطوربيد النووي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
"بيلغورود"... غواصة روسية تحمل "الموت النووي"
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تفتقر البحرية الروسية إلى حاملات طائرات يمكن الاعتماد عليها. تعوض غواصة قوية هذا العيب. الآن لدى الروسي غواصة قد تطلق قريبًا طوربيدات ذات رؤوس نووية، حسب موقع 19 فورتي فايف.
كي-329 "بيلغورود" التي تعمل بالطاقة النووية هي غواصة هجوم سريع
. تم إدخال الغواصة في خدمة الأسطول الروسي في 8 يوليو/تموز.
أكثر ما يخشاه الخبراء الاستراتيجيون في البحرية الأمريكية هو طوربيد "بوسيدون" النووي المزود بالطاقة النووية، والذي يعمل بغواصة مسيرة ذات مدى غير محدود على ما يبدو. هناك خطط لوضع 6 غواصات من طراز بوسيدون على "بيلغورود".
وقال الموقع، تؤكد البرامج الإخبارية التلفزيونية الروسية، أن بوسيدون يمكن أن "تمسح بريطانيا من الخريطة ... أو تتسبب بموجات تسونامي مشعة." يبلغ طول سلاح "يوم القيامة" (بوسيدون) 80 قدمًا ويمكنه أن يسرع بسرعة 108 عقدة، بينما يصل عمقها إلى 3200 قدم. يمكن للغواصة المسيرة أن تخلق انفجارًا بقوة 2 ميغا طن.
وبحسب الموقع، روسيا تحتاج لبضع سنوات لنشر " بوسيدون". لكنها قد تكون قادرة بالفعل على تدمير المدن الساحلية في بريطانيا والولايات المتحدة أو الدول الأخرى الأعضاء في الناتو. لا يوجد شيء في ترسانات الناتو يمكن أن يوقف مثل هذا الطوربيد النووي.