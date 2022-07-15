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https://arabic.sputniknews.com/20220715/تحذير-من-واتسآب-لأصحاب-هواتف-أندرويد-1065080925.html
تحذير من واتسآب لأصحاب هواتف أندرويد
تحذير من واتسآب لأصحاب هواتف أندرويد
أطلق "واتسآب" تحذيرا لأصحاب هواتف أندرويد بشأن أحد التطبيقات، مؤكدا أنه يحمل برامج ضارة تسرق معلومات حساسة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:06+0000
2022-07-15T09:06+0000
أخبار واتسآب
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ووفقا لموقع إكسبريس، فقد أرسل واتسآب تحذيرات عاجلة لمليارات المستخدمين حول تطبيق خطير يمكنه سرقة معلومات حساسة منهم.ووفقا للتحذير فإن هذا التطبيق المسمى "Hey WhatsApp"، مليء بالبرامج الضارة وهو من مطور يسمى 'HeyMods'.من جهته قال الرئيس التنفيذي لواتسآب، ويل كاثكارت عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هذا التطبيق الذي قد يبدو غير ضار في البداية، مصمم لسرقة البيانات الشخصية الحساسة المخزنة على هواتف أندرويد.ولفت إلى أن هذا الأمر يأتي بعد تعاون غوغل وواتسآب، للعمل معًا على إيقاف هذا البرنامج الخطير في مساراته.وفي حديثه عن التهديد، قال كاثكارت: "تذكير مستخدمي واتسآب بأن تنزيل نسخة مزيفة أو معدلة منه ليست فكرة جيدة أبدًا، وتبدو هذه التطبيقات غير ضارة ولكنها قد تعمل على الالتفاف حول ضمانات الخصوصية والأمان في واتسآب".كما دعا كاثكارت مستخدمي واتسآب الذين يرون أي شخص يعرفونه يستخدم نسخة مزيفة من تطبيق الدردشة لتنزيل النسخة الرسمية.
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أخبار واتسآب

تحذير من واتسآب لأصحاب هواتف أندرويد

09:06 GMT 15.07.2022
© flickr.com / Microsiervosتطبيق واتس آب Whatsapp
تطبيق واتس آب Whatsapp - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© flickr.com / Microsiervos
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أطلق "واتسآب" تحذيرا لأصحاب هواتف أندرويد بشأن أحد التطبيقات، مؤكدا أنه يحمل برامج ضارة تسرق معلومات حساسة.
ووفقا لموقع إكسبريس، فقد أرسل واتسآب تحذيرات عاجلة لمليارات المستخدمين حول تطبيق خطير يمكنه سرقة معلومات حساسة منهم.
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ووفقا للتحذير فإن هذا التطبيق المسمى "Hey WhatsApp"، مليء بالبرامج الضارة وهو من مطور يسمى 'HeyMods'.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لواتسآب، ويل كاثكارت عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هذا التطبيق الذي قد يبدو غير ضار في البداية، مصمم لسرقة البيانات الشخصية الحساسة المخزنة على هواتف أندرويد.

وأوضح أنه تم العثور على التطبيق خارج متجر غوغل بلاي، ولكن لحسن الحظ، يمكن لـ "غوغل بلاي بروتاكت" الآن اكتشاف وتعطيل هذه الإصدارات الضارة والمزيفة من واتس آب.

ولفت إلى أن هذا الأمر يأتي بعد تعاون غوغل وواتسآب، للعمل معًا على إيقاف هذا البرنامج الخطير في مساراته.
وفي حديثه عن التهديد، قال كاثكارت: "تذكير مستخدمي واتسآب بأن تنزيل نسخة مزيفة أو معدلة منه ليست فكرة جيدة أبدًا، وتبدو هذه التطبيقات غير ضارة ولكنها قد تعمل على الالتفاف حول ضمانات الخصوصية والأمان في واتسآب".

وأوضح أنه يتم استكشاف إجراءات قانونية لمحاسبة مطور هذا التطبيق، وغيره من المطورين الذين يضعون تطبيقات واتسآب الضارة في الحساب.

كما دعا كاثكارت مستخدمي واتسآب الذين يرون أي شخص يعرفونه يستخدم نسخة مزيفة من تطبيق الدردشة لتنزيل النسخة الرسمية.
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