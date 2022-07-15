https://arabic.sputniknews.com/20220715/تحذير-من-واتسآب-لأصحاب-هواتف-أندرويد-1065080925.html

تحذير من واتسآب لأصحاب هواتف أندرويد

تحذير من واتسآب لأصحاب هواتف أندرويد

أطلق "واتسآب" تحذيرا لأصحاب هواتف أندرويد بشأن أحد التطبيقات، مؤكدا أنه يحمل برامج ضارة تسرق معلومات حساسة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T09:06+0000

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2022-07-15T09:06+0000

أخبار واتسآب

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ووفقا لموقع إكسبريس، فقد أرسل واتسآب تحذيرات عاجلة لمليارات المستخدمين حول تطبيق خطير يمكنه سرقة معلومات حساسة منهم.ووفقا للتحذير فإن هذا التطبيق المسمى "Hey WhatsApp"، مليء بالبرامج الضارة وهو من مطور يسمى 'HeyMods'.من جهته قال الرئيس التنفيذي لواتسآب، ويل كاثكارت عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هذا التطبيق الذي قد يبدو غير ضار في البداية، مصمم لسرقة البيانات الشخصية الحساسة المخزنة على هواتف أندرويد.ولفت إلى أن هذا الأمر يأتي بعد تعاون غوغل وواتسآب، للعمل معًا على إيقاف هذا البرنامج الخطير في مساراته.وفي حديثه عن التهديد، قال كاثكارت: "تذكير مستخدمي واتسآب بأن تنزيل نسخة مزيفة أو معدلة منه ليست فكرة جيدة أبدًا، وتبدو هذه التطبيقات غير ضارة ولكنها قد تعمل على الالتفاف حول ضمانات الخصوصية والأمان في واتسآب".كما دعا كاثكارت مستخدمي واتسآب الذين يرون أي شخص يعرفونه يستخدم نسخة مزيفة من تطبيق الدردشة لتنزيل النسخة الرسمية.

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أخبار واتسآب