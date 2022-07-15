https://arabic.sputniknews.com/20220715/ثقافة-الإلغاء-تلاحق-العارضة-الروسية-إيرينا-شايك-لاستخدامها-رمز-z-1065084832.html

ثقافة "الإلغاء" تلاحق العارضة الروسية إيرينا شايك لاستخدامها رمز "Z"

ثقافة "الإلغاء" تلاحق العارضة الروسية إيرينا شايك لاستخدامها رمز "Z"

تستمر ثقافة "الإلغاء" التي تتبعها الدول الغربية بالمضي قدما ضد كل ما له صلة بروسيا، ليس على المستوى الدولي فحسب، بل أيضا على المستوى الشخصي والتاريخي والثقافي... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T10:02+0000

2022-07-15T10:02+0000

2022-07-15T10:02+0000

العالم

روسيا

إيرينا شايك

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ووفقا لتلك "الثقافة" التي تتبعها هوليوود ضد نفسها منذ سنوات، تأتي اليوم صيحات جديدة في مجال عروض الأزياء والعلامات التجارية "برانديغ"، لتخطو نحو ذلك الانحدار "الثقافي" الذي يناقض حق حرية التعبير والسبب مجرد صورة.بحسب مجلة "newsweek" الأمريكية، تواجه عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك اليوم هجوما على نطاق واسع بعد اتهامها باستخدام رمز "Z" في منشور "مشفر" على إنستغرام.وتتم مناقشة قصة شايك بشكل واسع عبر الإنترنت، ذلك بعد أن نشرت صورة لطبق شهير من الطعام الروسي مع التعليق بكلمة "Russianzz"، حيث يرى الكثيرون أنها بذلك أرادت الإشارة بشكل غير مباشر إلى دعمها للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهة ثانية، تشير المجلة أيضا إلى أن العارضة أعربت سابقا عن معارضتها للعملية العسكرية بعد أيام من إطلاقها، حيث نشرت في 28 فبراير/شباط 2022 على صفحتها الرسمية على إنستغرام عبارة "لا للحرب"، لتشجيع الناس على التبرع لليونيسيف والصليب الأحمر في أوكرانيا.وكانت شايك قد نشرت أمس الخميس صورة لطبق يتضمن سلطة روسية شهيرة، وعلقت على الصورة بالقول: "Russianzz يوم الأربعاء".في حين أن الدافع وراء المنشور واختيار التهجئة غير واضح، فقد أشار الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى افتراض أن الأمر مرتبط باستخدام القوات الروسية للرمز "Z" الذي يرمز للنصر والذي يظهر على العديد من المعدات الروسية المستخدمة في سياق العملية العسكرية في أوكرانيا.وبينما طالب مستخدمون عبر إنستغرام وتويتر بـ"إلغاء" شايك، أي إقصائها من عملها كعارضة أزياء للعديد من العلامات التجارية العالمية، لم يسارع الكثير من المتابعين إلى اتهام شايك بأي مما سبق، حيث حصل المستخدم Instagramkaterossiii على مئات الإعجابات لأنه أشار إلى تلك الصورة بالقول: "إنها مجرد سلطة"، وفقا للمجلة.ولم تعلق شايك أو ترد بعد على الاتهامات المتعددة الموجهة ضدها.

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العالم, روسيا, إيرينا شايك