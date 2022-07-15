https://arabic.sputniknews.com/20220715/حرائق-تلتهم-مناطق-حراجية-في-المغرب-1065086375.html
حرائق تلتهم مناطق حراجية في المغرب
حرائق تلتهم مناطق حراجية في المغرب
شهدت المغرب أمس الخميس حرائق في عدد من المناطق الحراجية في شمال البلاد 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T10:40+0000
2022-07-15T10:40+0000
2022-07-15T10:40+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
حرائق غابات
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وبحسب "الفرات نيوز"، عملت السلطات المغربية على السيطرة على ما لا يقل عن أربعة حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد.وأشار المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية، إلى أن حرائق الغابات لم تسفر عن ضحايا، والتي كانت سببها رياح عنيفة عن أي إصابات حتى الآن، لكنها تسببت في إجلاء قرابة 500 عائلة، كإجراء وقائي في منطقتي العرائش وتازة.وأوضح المركز أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة، فيما قضت ألسنة اللهب على "قرية صغيرة في منطقة القصر الكبير".وأتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات منذ مساء الأربعاء، في إقليمي العرائش ووزان، بحسب تقدير أولي لـ"فرانس برس".ولا تزال عمليات الإطفاء متواصلة من أجل إخماد الحريق الغابوي، والذي التهم أكثر من 170 هكتارا من المساحة الغابوية المشكلة من غطاء نباتي محلي وأشجار الصنوبر وأشجار مثمرة أخرى. وفي إقليم العرائش، أتت النيران على ما يناهز 800 هكتار من الغطاء الغابوي، والمكون أساسا من أشجار البلوط الفليني والنباتات الثانوية.ويشارك في جهود مكافحة الحرائق مئات العناصر من الدفاع المدني والقوات المسلحة الملكية المغربية والدرك، بمساندة السلطات المحلية.
أخبار المغرب اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, حرائق غابات
حرائق تلتهم مناطق حراجية في المغرب
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شهدت المغرب أمس الخميس حرائق في عدد من المناطق الحراجية في شمال البلاد
وبحسب "الفرات نيوز
"، عملت السلطات المغربية على السيطرة على ما لا يقل عن أربعة حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد.
وأشار المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية، إلى أن حرائق الغابات لم تسفر عن ضحايا، والتي كانت سببها رياح عنيفة عن أي إصابات حتى الآن، لكنها تسببت في إجلاء قرابة 500 عائلة، كإجراء وقائي في منطقتي العرائش وتازة.
وأوضح المركز أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة، فيما قضت ألسنة اللهب على "قرية صغيرة في منطقة القصر الكبير".
وأتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات منذ مساء الأربعاء، في إقليمي العرائش ووزان، بحسب تقدير أولي لـ"فرانس برس".
ولا تزال عمليات الإطفاء متواصلة من أجل إخماد الحريق الغابوي، والذي التهم أكثر من 170 هكتارا من المساحة الغابوية المشكلة من غطاء نباتي محلي وأشجار الصنوبر وأشجار مثمرة أخرى. وفي إقليم العرائش، أتت النيران على ما يناهز 800 هكتار من الغطاء الغابوي، والمكون أساسا من أشجار البلوط الفليني والنباتات الثانوية.
ويشارك في جهود مكافحة الحرائق مئات العناصر من الدفاع المدني والقوات المسلحة الملكية المغربية والدرك، بمساندة السلطات المحلية.