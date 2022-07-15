https://arabic.sputniknews.com/20220715/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يتوجه-الاثنين-المقبل-إلى-دولة-عربية-لم-يزرها-من-قبل-1065115259.html
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوجه الاثنين المقبل إلى دولة عربية "لم يزرها من قبل"
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوجه الاثنين المقبل إلى دولة عربية "لم يزرها من قبل"
يقوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوفاخي، بزيارة يوم الاثنين المقبل إلى دولة عربية لم يسبق أن زارها من قبل، وذلك حسبما أعلنت "القناة 12" الإسرائيلية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T19:21+0000
2022-07-15T19:21+0000
2022-07-15T19:21+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت القناة إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي سيزور يوم الاثنين، دولة عربية في الشرق الأوسط بدأت معها إسرائيل والجيش مؤخرًا علاقات رسمية وتعاونا، ولم يسبق أن زارها رئيس الأركان في زيارة رسمية.يُذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد غادر إسرائيل اليوم الجمعة، بعد زيارة لتل أبيب وقَع خلالها إعلان شراكة إستراتيجية مع إسرائيل. كما التقى مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث عقدا مؤتمرا صحفيا أكد خلاله بايدن أن التزامه كرئيس للولايات المتحدة بهدف تحقيق حل الدولتين لم يتغير.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/إعلام-نزع-العلم-الإسرائيلي-من-السيارة-الرئاسية-الأمريكية-خلال-تواجد-بايدن-في-القدس-الشرقية-صور-1065089711.html
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العالم, العالم العربي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوجه الاثنين المقبل إلى دولة عربية "لم يزرها من قبل"
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يقوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوفاخي، بزيارة يوم الاثنين المقبل إلى دولة عربية لم يسبق أن زارها من قبل، وذلك حسبما أعلنت "القناة 12" الإسرائيلية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت القناة إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي سيزور يوم الاثنين، دولة عربية في الشرق الأوسط بدأت معها إسرائيل والجيش مؤخرًا علاقات رسمية وتعاونا، ولم يسبق أن زارها رئيس الأركان في زيارة رسمية.
يُذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد غادر إسرائيل اليوم الجمعة، بعد زيارة لتل أبيب وقَع خلالها إعلان شراكة إستراتيجية مع إسرائيل. كما التقى مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث عقدا مؤتمرا صحفيا أكد خلاله بايدن أن التزامه كرئيس للولايات المتحدة بهدف تحقيق حل الدولتين لم يتغير.