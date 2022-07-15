https://arabic.sputniknews.com/20220715/سفير-نيجيريا-لدى-موسكو-الدول-الأفريقية-سعيدة-بعلاقاتها-مع-روسيا-1065073872.html
سفير نيجيريا لدى موسكو: الدول الأفريقية سعيدة بعلاقاتها مع روسيا
سفير نيجيريا لدى موسكو: الدول الأفريقية سعيدة بعلاقاتها مع روسيا
قال السفير النيجيري لدى روسيا، عبد الله شيهو، يوم الخميس إن نيجيريا والدول الأفريقية الأخرى سعيدة بالعلاقات مع روسيا وتتطلع إلى تعميق التعاون في الاقتصاد... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T03:11+0000
2022-07-15T03:11+0000
2022-07-15T03:12+0000
روسيا
نيجيريا
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موسكو - سبوتنيك. استضاف متحف موسكو للفن الحديث يوم الخميس معرضا أطلق عليه اسم "كيف أتخيل نيجيريا"، والذي أقيم بدعم من شركة النفط الروسية لوك أويل والسفارة النيجيرية في موسكو.وقال السفير للصحفيين في افتتاح المعرض: "روح شركائنا في هذا المعرض هي روح تعزيز التعاون بين الاتحاد الروسي والبلدان الأفريقية".وأضاف: "يسمح لنا هذا المشروع بأن نعرض على روسيا والعالم الثقافة الأفريقية الغنية وخاصة ما لدينا في نيجيريا... علينا القيام بذلك لأننا نعلم أنه عندما نعتمد على وسائل الإعلام الدولية، ماذا تسمع عن أفريقيا معظم الوقت؛ الجرائم والأحداث المحزنة للغاية. في بعض الحالات سيفكر الناس: حسنا، لا يوجد طعام في أفريقيا لتناوله. كما ترون، فإن الأفارقة سعداء ونحن سعداء أيضا بعلاقاتنا مع الاتحاد الروسي".وشكر شيهو شركة لوك أويل على دعم "المبادرة في تعزيز ثقافتنا"، وقال إن الشركة شريك مهم في تطوير مصادر الطاقة النيجيرية، مضيفا أن لوك أويل "تشارك في التنقيب عن الغاز والنفط في نيجيريا" و"تعمل على أحد مشاريع الغاز" في مدينة لاغوس.
https://arabic.sputniknews.com/20210902/سفير-نيجيريا-في-روسيا-لـسبوتنيك-نأمل-انعقاد-اللجنة-الحكومية-النيجيرية-الروسية-نهاية-أكتوبر-1050018199.html
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روسيا, نيجيريا
سفير نيجيريا لدى موسكو: الدول الأفريقية سعيدة بعلاقاتها مع روسيا
03:11 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 03:12 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
قال السفير النيجيري لدى روسيا، عبد الله شيهو، يوم الخميس إن نيجيريا والدول الأفريقية الأخرى سعيدة بالعلاقات مع روسيا وتتطلع إلى تعميق التعاون في الاقتصاد والثقافة.
موسكو - سبوتنيك
. استضاف متحف موسكو للفن الحديث يوم الخميس معرضا أطلق عليه اسم "كيف أتخيل نيجيريا"، والذي أقيم بدعم من شركة النفط الروسية لوك أويل والسفارة النيجيرية في موسكو.
وقال السفير للصحفيين في افتتاح المعرض: "روح شركائنا في هذا المعرض هي روح تعزيز التعاون بين الاتحاد الروسي والبلدان الأفريقية".
وأضاف: "يسمح لنا هذا المشروع بأن نعرض على روسيا والعالم الثقافة الأفريقية الغنية وخاصة ما لدينا في نيجيريا... علينا القيام بذلك لأننا نعلم أنه عندما نعتمد على وسائل الإعلام الدولية، ماذا تسمع عن أفريقيا معظم الوقت؛ الجرائم والأحداث المحزنة للغاية. في بعض الحالات سيفكر الناس: حسنا، لا يوجد طعام في أفريقيا لتناوله. كما ترون، فإن الأفارقة سعداء ونحن سعداء أيضا بعلاقاتنا مع الاتحاد الروسي".
وشكر شيهو شركة لوك أويل
على دعم "المبادرة في تعزيز ثقافتنا"، وقال إن الشركة شريك مهم في تطوير مصادر الطاقة النيجيرية، مضيفا أن لوك أويل "تشارك في التنقيب عن الغاز والنفط في نيجيريا" و"تعمل على أحد مشاريع الغاز" في مدينة لاغوس.