https://arabic.sputniknews.com/20220715/صاروخ-روسي-جديد-قد-يحد-من-إمكانيات-القوات-البحرية-للناتو-1065090134.html
صاروخ روسي جديد قد يحد من إمكانيات القوات البحرية للناتو
صاروخ روسي جديد قد يحد من إمكانيات القوات البحرية للناتو
تعمل روسيا على إنشاء وسيلة جديدة لتقييد الوصول إلى مناطق معينة (مفهوم أ2أدي). يمكن للصاروخ الباليستي المضاد للسفن، الذي يتم تطويره في روسيا، أن يهدد حاملات... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:50+0000
2022-07-15T11:50+0000
2022-07-15T11:51+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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الصاروخ الروسي الجديد يسمى زمييفيك، ومن المقرر نشره بالقرب من الساحل واستخدامه ضد سفن العدو. من المحتمل أن يتم دمج هذه الأسلحة مع الغواصات وفرقاطات الصواريخ لإحباط الاستراتيجية البحرية الغربية.يعتمد التطوير على نظام باستيون-بي المضاد للسفن الموجود الأن، ولكنه مزود برأس حربي أسرع من الصوت، مثل DF-21 وDF-26 الصيني، المعترف به على أنه تهديد خطير للبحرية الأمريكية. تتيح منصة الإطلاق المتنقلة وضع الصواريخ بسرعة على الجزء المطلوب من الساحل وإبعاد المجمعات عن الضربة الانتقامية بعد الإطلاق.من المحتمل أن يكون زمييفيك قيد التطوير لسنوات عديدة، حيث تعمل روسيا باستمرار على تحسين طرقها لمواجهة أساطيل الناتو البحرية. يشير الخبراء الغربيون إلى أن استهداف هذه الأسلحة بعيدة المدى سيتطلب بيانات من طائرات الدوريات والطائرات المسيرة والأقمار الصناعية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
صاروخ روسي جديد قد يحد من إمكانيات القوات البحرية للناتو
11:50 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
تعمل روسيا على إنشاء وسيلة جديدة لتقييد الوصول إلى مناطق معينة (مفهوم أ2أدي). يمكن للصاروخ الباليستي المضاد للسفن، الذي يتم تطويره في روسيا، أن يهدد حاملات الطائرات. وسيتعين على قيادة البحرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي أخذ ذلك في الاعتبار في خططهم، حسب موقع 19فورتي فايف.
الصاروخ الروسي الجديد
يسمى زمييفيك، ومن المقرر نشره بالقرب من الساحل واستخدامه ضد سفن العدو. من المحتمل أن يتم دمج هذه الأسلحة مع الغواصات وفرقاطات الصواريخ لإحباط الاستراتيجية البحرية الغربية.
يعتمد التطوير على نظام باستيون-بي المضاد للسفن الموجود الأن، ولكنه مزود برأس حربي أسرع من الصوت، مثل DF-21 وDF-26 الصيني، المعترف به على أنه تهديد خطير للبحرية الأمريكية. تتيح منصة الإطلاق المتنقلة وضع الصواريخ بسرعة على الجزء المطلوب من الساحل وإبعاد المجمعات عن الضربة الانتقامية بعد الإطلاق.
من المحتمل أن يكون زمييفيك قيد التطوير لسنوات عديدة، حيث تعمل روسيا باستمرار على تحسين طرقها لمواجهة أساطيل الناتو البحرية. يشير الخبراء الغربيون إلى أن استهداف هذه الأسلحة بعيدة المدى سيتطلب بيانات من طائرات الدوريات والطائرات المسيرة والأقمار الصناعية.