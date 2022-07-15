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https://arabic.sputniknews.com/20220715/لبنان-وقفات-احتجاجية-رفضا-لجولة-بايدن-في-المنطقة-العربية-1065116943.html
لبنان... وقفات احتجاجية رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية
لبنان... وقفات احتجاجية رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية
نفذت لجنة "دعم المقاومة في فلسطين" إلى جانب الفصائل الفلسطينية فعاليات احتجاجية بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الجمعة 15 يوليو/تموز، رفضا... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T20:27+0000
2022-07-15T20:27+0000
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لبنان
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وأقيمت ثلاث وقفات احتجاجية بشكل متزامن في مخيم برج البراجنة، والبص، والرشيدية، رفع فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات ترفض التطبيع والناتو" الشرق أوسطي".وندد المشاركون بـ"إعلان القدس" بين واشنطن وتل أبيب معتبرين البيان "تجاوزا وقحا للحقوق الفلسطينية المشروعة، وانحيازا أعمى من الإدارة الأمريكية لإسرائيل للتغطية على جرائمها، وهو بمثابة إعلان حرب إقليمية لنهب ثروات المنطقة العربية".وقال ممثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" فؤاد ضاهر لـ"سبوتنيك"، إن "زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط هي محاولة لالتقاط النفس الأخير، ومحاوله لإنقاذ العدو الإسرائيلي، هل الشعوب والأنظمة العربية ستكون المنقذ للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل نقول لهم لا، لا لزيارة الإملاءات لا لزيارة بايدن نحن نراهن على الشعوب العربية لا الأنظمة التي هرول بعضها للتطبيع".وأضاف "نقول لا تراهنوا على الأميركي والإسرائيلي بل راهنوا على المقاومة وأبناء القضية الفلسطينية الذين سيسترجعون التاريخ العربي والشرف والكرامة، ومن كان مع القضية الفلسطينية فهو حتما منتصر لأننا نؤمن أن النصر لنا والعودة إلى فلسطين قريبة".وختم: "ليسقط التطبيع، ولا يراهن أحد على أن التجويع سيدفعنا إلى التطبيع، تم امتحاننا في السابق بالقوة وبعدة أساليب، ولكننا انتصرنا في نهاية المطاف، المعركة هي معركة تحرير وعودة".وكان قد أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، زيارة بدأها الأربعاء إلى إسرائيل متوجها إلى السعودية لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جد، في جولة هي الأولى له بالشرق الأوسط منذ توليه مهام منصبه.وخلال زيارته لإسرائيل وقع بايدن ولابيد "إعلان القدس" للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي تضمن التزام أمريكا بأمن إسرائيل وذلك بعدم السماح لإيران مطلقًا بامتلاك سلاح نووي.
لبنان
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العالم العربي, لبنان

لبنان... وقفات احتجاجية رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية

20:27 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية
وقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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نفذت لجنة "دعم المقاومة في فلسطين" إلى جانب الفصائل الفلسطينية فعاليات احتجاجية بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الجمعة 15 يوليو/تموز، رفضا واستنكارا لزيارة بايدن إلى فلسطين والمنطقة العربية، وتمسكا بالثوابت الوطنية الفلسطينية.
وأقيمت ثلاث وقفات احتجاجية بشكل متزامن في مخيم برج البراجنة، والبص، والرشيدية، رفع فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات ترفض التطبيع والناتو" الشرق أوسطي".
وندد المشاركون بـ"إعلان القدس" بين واشنطن وتل أبيب معتبرين البيان "تجاوزا وقحا للحقوق الفلسطينية المشروعة، وانحيازا أعمى من الإدارة الأمريكية لإسرائيل للتغطية على جرائمها، وهو بمثابة إعلان حرب إقليمية لنهب ثروات المنطقة العربية".
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية
وقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
وقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقال ممثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" فؤاد ضاهر لـ"سبوتنيك"، إن "زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط هي محاولة لالتقاط النفس الأخير، ومحاوله لإنقاذ العدو الإسرائيلي، هل الشعوب والأنظمة العربية ستكون المنقذ للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل نقول لهم لا، لا لزيارة الإملاءات لا لزيارة بايدن نحن نراهن على الشعوب العربية لا الأنظمة التي هرول بعضها للتطبيع".
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية
وقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
وقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف "نقول لا تراهنوا على الأميركي والإسرائيلي بل راهنوا على المقاومة وأبناء القضية الفلسطينية الذين سيسترجعون التاريخ العربي والشرف والكرامة، ومن كان مع القضية الفلسطينية فهو حتما منتصر لأننا نؤمن أن النصر لنا والعودة إلى فلسطين قريبة".
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية
وقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
وقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وختم: "ليسقط التطبيع، ولا يراهن أحد على أن التجويع سيدفعنا إلى التطبيع، تم امتحاننا في السابق بالقوة وبعدة أساليب، ولكننا انتصرنا في نهاية المطاف، المعركة هي معركة تحرير وعودة".
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية
وقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
وقفات احتجاجية في لبنان رفضا لجولة بايدن في المنطقة العربية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وكان قد أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، زيارة بدأها الأربعاء إلى إسرائيل متوجها إلى السعودية لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جد، في جولة هي الأولى له بالشرق الأوسط منذ توليه مهام منصبه.
وخلال زيارته لإسرائيل وقع بايدن ولابيد "إعلان القدس" للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي تضمن التزام أمريكا بأمن إسرائيل وذلك بعدم السماح لإيران مطلقًا بامتلاك سلاح نووي.
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