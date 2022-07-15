https://arabic.sputniknews.com/20220715/مدينة-أخرى-في-شرق-أوكرانيا-تشهد-انسحابا-أوكرانيا-1065086709.html
مدينة أخرى في شرق أوكرانيا تشهد انسحابا أوكرانيا
مدينة أخرى في شرق أوكرانيا تشهد انسحابا أوكرانيا
قررت القيادة الأوكرانية سحب قواتها من مدينة سيفيرسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. أعلن ذلك ضابط قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T10:43+0000
2022-07-15T10:43+0000
2022-07-15T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال ماروتشكو في تغريدة في "تلغرام": "إن القيادة الأوكرانية قررت سحب قواتها من مدينة سيفيرسك على مراحل. وينبغي أن تغادر القوات الأوكرانية مواقعها في الخفاء، وتتقهقر متوزعة على مجموعات صغيرة حسب توجيهات القيادة".قد صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أمس الخميس، أن مدينة سيفيرسك محاصَرة، بينما قال النائب الأول لوزير إعلام جمهورية دونيتسك، دانييل بيزسونوف، إن قوات جمهورية دونيتسك تقوم بتطهير شرق المدينة من القوات الأوكرانية.وتواصل قوات جمهورية دونيتسك تحرير أراضي الجمهورية بمساعدة قوات جمهورية لوغانسك التي كانت قد انتهت من تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من القوات الأوكرانية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدينة أخرى في شرق أوكرانيا تشهد انسحابا أوكرانيا
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قررت القيادة الأوكرانية سحب قواتها من مدينة سيفيرسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. أعلن ذلك ضابط قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو.
وقال
ماروتشكو في تغريدة في "تلغرام": "إن القيادة الأوكرانية قررت سحب قواتها من مدينة سيفيرسك على مراحل. وينبغي أن تغادر القوات الأوكرانية مواقعها في الخفاء، وتتقهقر متوزعة على مجموعات صغيرة حسب توجيهات القيادة".
قد صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أمس الخميس، أن مدينة سيفيرسك محاصَرة، بينما قال النائب الأول لوزير إعلام جمهورية دونيتسك، دانييل بيزسونوف، إن قوات جمهورية دونيتسك تقوم بتطهير شرق المدينة من القوات الأوكرانية.
وتواصل قوات جمهورية دونيتسك تحرير أراضي الجمهورية بمساعدة قوات جمهورية لوغانسك التي كانت قد انتهت من تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من القوات الأوكرانية.