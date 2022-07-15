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https://arabic.sputniknews.com/20220715/مراسلة-تسأل-بايدن-خلال-عقده-قمة-مع-القيادة-السعودية-في-جدة-هل-ما-زالت-المملكة-منبوذة-فيديو-1065114480.html
مراسلة تسأل بايدن خلال عقده قمة مع القيادة السعودية في جدة: هل ما زالت المملكة منبوذة... فيديو
مراسلة تسأل بايدن خلال عقده قمة مع القيادة السعودية في جدة: هل ما زالت المملكة منبوذة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، اليوم الجمعة، أثناء عقد قيادة المملكة العربية ‏السعودية قمة مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جدة.‏ 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T18:42+0000
2022-07-15T18:42+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
العالم العربي
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ويسمع في الفيديو المتداول صوت مراسلة وهو تسأل بايدن خلال عقده قمة بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن "كانت السعودية ما زالت منبوذة"، كما صرح في وقت سابق.ولم يجب بايدن على استفسار المراسلة الصحفية.وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يجعل السعودية دولة "منبوذة" لدور ولي العهد المزعوم من قبل المخابرات الأمريكية، في مقتل جمال خاشقجي المعارض السياسي والصحفي في "واشنطن بوست" في 2018، ورفضت السعودية هذه الادعاءات وأكدت خضوع مرتكبي الجريمة للمحاسبة أمام القضاء.والتقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي، جو بايدن.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وأمريكا وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, العالم العربي

مراسلة تسأل بايدن خلال عقده قمة مع القيادة السعودية في جدة: هل ما زالت المملكة منبوذة... فيديو

18:42 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، اليوم الجمعة، أثناء عقد قيادة المملكة العربية ‏السعودية قمة مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جدة.‏
ويسمع في الفيديو المتداول صوت مراسلة وهو تسأل بايدن خلال عقده قمة بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن "كانت السعودية ما زالت منبوذة"، كما صرح في وقت سابق.
ولم يجب بايدن على استفسار المراسلة الصحفية.
وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يجعل السعودية دولة "منبوذة" لدور ولي العهد المزعوم من قبل المخابرات الأمريكية، في مقتل جمال خاشقجي المعارض السياسي والصحفي في "واشنطن بوست" في 2018، ورفضت السعودية هذه الادعاءات وأكدت خضوع مرتكبي الجريمة للمحاسبة أمام القضاء.
والتقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وأمريكا وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
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