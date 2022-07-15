عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220715/موافقة-برلمانية-كويتية-على-مراقبة-شوارع-البلاد-بالكاميرات--1065099321.html
موافقة برلمانية كويتية على مراقبة شوارع البلاد بالكاميرات
موافقة برلمانية كويتية على مراقبة شوارع البلاد بالكاميرات
وافقت إحدى لجان مجلس الأمة الكويتي على نشر كاميرات مراقبة في جميع شوارع البلاد الرئيسية والفرعية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:54+0000
2022-07-15T13:58+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/15/1028451547_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_c08a8bcd7065a8596379647129b0259e.jpg
ووفقا لجريدة القبس الكويتية، أكدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية موافقتها على اقتراح نيابي يقضي بتركيب كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسية والفرعية.وأوضحت أن الاقتراح يستهدف "حفظ الأمن"، مشيرة إلى أن تلك اكاميرات ستكون "تحت اشراف الجهات الأمنية بوزارة الداخلية".ولفتت إلى أن موافقتها جاءت بإجماع أعضائها، وقد رفعت تقريرا إلى المجلس أكدت فيه ان هذا الاقتراح يتوافق مع الدستور الكويتي.وعلل الاقتراح نشر تلك الكاميرات بـ "ازدياد عدد الحوادث المرورية والجرائم والمشاجرات في الآونة الأخيرة، ولأن القليل منها لا يتم الحصول على وقائعها إلا من خلال التصوير الشخصي الذي يقوم به بعض الناس دون أن يكون هناك توثيق رسمي من قبل وزارة الداخلية، لذلك جاء هذا الاقتراح لأهميته بحفظ الأمن".
https://arabic.sputniknews.com/20210905/صحيفة-3-أسباب-وراء-جرائم-قتل-النساء-بالكويت-1050049227.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/15/1028451547_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_7b3b9b60ea5516cb703a27493517a384.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم

موافقة برلمانية كويتية على مراقبة شوارع البلاد بالكاميرات

13:54 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 13:58 GMT 15.07.2022)
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وافقت إحدى لجان مجلس الأمة الكويتي على نشر كاميرات مراقبة في جميع شوارع البلاد الرئيسية والفرعية.
ووفقا لجريدة القبس الكويتية، أكدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية موافقتها على اقتراح نيابي يقضي بتركيب كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسية والفرعية.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
صحيفة: 3 أسباب وراء جرائم قتل النساء في الكويت
5 سبتمبر 2021, 20:05 GMT
وأوضحت أن الاقتراح يستهدف "حفظ الأمن"، مشيرة إلى أن تلك اكاميرات ستكون "تحت اشراف الجهات الأمنية بوزارة الداخلية".
ولفتت إلى أن موافقتها جاءت بإجماع أعضائها، وقد رفعت تقريرا إلى المجلس أكدت فيه ان هذا الاقتراح يتوافق مع الدستور الكويتي.

وقد استند الاقتراح على أن ما تم طرحه يعتبر "إحدى أهم الوسائل للحفاظ على الأمان في جميع الدول، فهي من تعين قوات الأمن على التصدي للجرائم وإيقافها قبل وقوعها، وتستخدم في القضاء كأدلة جنائية تساعد في فرض الحكم الصحيح والتعرف على المجرمين".

وعلل الاقتراح نشر تلك الكاميرات بـ "ازدياد عدد الحوادث المرورية والجرائم والمشاجرات في الآونة الأخيرة، ولأن القليل منها لا يتم الحصول على وقائعها إلا من خلال التصوير الشخصي الذي يقوم به بعض الناس دون أن يكون هناك توثيق رسمي من قبل وزارة الداخلية، لذلك جاء هذا الاقتراح لأهميته بحفظ الأمن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала