https://arabic.sputniknews.com/20220715/هل-يغير-الليزر-الفضائي-الروسي-الجديد-قواعد-اللعبة-بالنسبة-للولايات-المتحدة-وإسرائيل؟-1065075044.html

هل يغير الليزر الفضائي الروسي الجديد قواعد اللعبة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل؟

هل يغير الليزر الفضائي الروسي الجديد قواعد اللعبة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل؟

كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن روسيا تطور سلاح ليزر جديد مضاد للأقمار الصناعية. وصل المؤلف إلى هذا الاستنتاج من "دراسة المصادر المفتوحة" ويحذر الولايات المتحدة... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T04:50+0000

2022-07-15T04:50+0000

2022-07-15T04:50+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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تتعرض الأقمار الصناعية الأمريكية للهجوم من روسيا والصين منذ عام 2021 على الأقل، وقد يزداد هذا التهديد سوءًا الآن مع تطوير موسكو أسلحة جديدة لتدميرها.تعمل موسكو على تطوير نظام ليزر جديد في جبال القوقاز الكبرى لتعطيل الأقمار الصناعية الأجنبية فوق الأراضي الروسية، وفقًا لتحقيق مصدر مفتوح نُشر الأسبوع الماضي في مجلة The Space Review.العامل الحاسمهل سيهز الابتكار الأخير موقف الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل غير مباشر؟ بعد كل شيء، إنه لا يهدد فقط بتغيير ميزان القوى في حروب الفضاء، ولكن أيضًا لإعادة كتابة قواعد لعبة الحرب والتجسس على الأرض.في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، علقت وكالة "ناسا" السير في الفضاء المخطط له في محطة الفضاء الدولية بعد إطلاق إنذار بسبب الحطام الذي يهدد الطاقم.على الرغم من عدم الكشف عن المصدر المحدد للخطر المحتمل، فقد جاء ذلك بعد أسابيع فقط من اختبار سلاح روسي مضاد للأقمار الصناعية، مما أدى إلى ظهور سحابة من الحطام في مدار أرضي منخفض.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون أحدث الأسلحة أرخص وأسهل في الاستخدام، مما يسمح لروسيا بـ "إبهار" الاستخبارات الأمريكية، وربما حتى الإسرائيلية، في مجالات رئيسية.على مدى عقود، نشرت واشنطن قوتها في جميع أنحاء العالم، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تفوق الولايات المتحدة في استخبارات الأقمار الصناعية.في الوقت نفسه، غالبًا ما كان هناك عدد من المزايا لإسرائيل - سواء كانت المساعدة في الاستيلاء في عام 2001 على السفينة الضخمة "كارين أ"، والتي كانت تتجاوز قدرات استخبارات القدس، أو الاتفاق الأخير بشأن الإنذار المبكر والاستخبارات.إذا أعمت روسيا أمريكا، فسوف تصاب إسرائيل بالعمى بشكل غير مباشربالطبع، المراقبة عبر الأقمار الصناعية للدولة اليهودية اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه في عام 2001، لكنها لا تزال بعيدة عن قدرات الولايات المتحدة.علاوة على ذلك، وبسبب الوضع في أوكرانيا، توترت العلاقات بين إسرائيل وروسيا بشكل لم يسبق له مثيل في العقد الماضي.روسيا والصين ضد العالم كلهماذا لو ساعدت روسيا إيران من خلال تعمية الأقمار الصناعية الإسرائيلية مقابل مساعدة طهران التي أعلنت عنها مؤخرًا في الطائرات المسيرة للعملية الأوكرانية؟ولا تقتصر المشكلة على روسيا وحدها.في العديد من الإحاطات، وكذلك في تقرير الاستخبارات الوطنية السنوي، أشار كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين إلى أن الصين تستثمر بكثافة في تطوير أسلحة لتشويش أو تدمير الأقمار الصناعية في محاولة لسد الفجوة مع أمريكا في تكنولوجيا الفضاء وتقويض قيادتها.إذا فقدت أمريكا ميزتها على روسيا والصين في الأقمار الصناعية الفضائية، فلن يؤدي ذلك إلى إعاقة جمع المعلومات فحسب، بل يقوض أيضًا الاتصالات العالمية للقوات الجوية والبرية والبحرية الأمريكية.في هذه الحالة، ستأتي الطائرات المسيرة لإنقاذ إسرائيل. نظرًا لأن المخابرات الإسرائيلية تعمل في الغالب في منطقتها، فإن الطائرات المسيرة أكثر من كافية بالنسبة لها بدلاً من الأقمار الصناعية - ولكن إذا كان الهدف بعيدًا عن حدودها، فإن المراقبة عبر الأقمار الصناعية توفر ميزة كبيرة.مهما كان الأمر، فهذا مجرد حل مؤقت.الحقيقة هي أنه، كما قال محلل الفضاء السابق في وكالة المخابرات المركزية، تيم كريسمان، لصحيفة جيروزاليم بوست في أواخر عام 2021، إذا أهملت الولايات المتحدة هذا، فإن الصين سوف تتفوق عليها في سباق الفضاء - مع تداعيات بعيدة المدى على الصراعات المستقبلية.يمكن أن يحدث الشيء نفسه لروسيا، على الأقل في معركة الأقمار الصناعية (موسكو، على عكس بكي ، تستثمر بشكل أكثر تواضعًا في تطوير الفضاء السحيق).بالنظر إلى احتمال "حروب الأقمار الصناعية"، يرى كريسمان أن هذا يمثل "مشكلة كبيرة". ووفقا له، فإن هذا مشابه لكيفية استخدام بكين لبحر الصين الجنوبي، وموسكو - كالينينغراد لمنع تصرفات العدو. قد يستخدم كلا البلدين أسلحة غير متكافئة، إن لم يكن لتدمير القدرات الفضائية الأمريكية بأكملها، فعلى الأقل إخراجها من اللعبة.وحذر من أنه في الوقت الذي يدق فيه المسؤولون ناقوس الخطر بشأن الضرر المحتمل للقدرات القتالية الأمريكية، لم يكن هناك سوى القليل من الاهتمام على المدى الطويل للمشكلة والحفاظ على القيادة.

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رصد عسكري, سلاح روسيا