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https://arabic.sputniknews.com/20220715/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يقرر-تقليص-مساعدته-لأوكرانيا-1065083992.html
وكالة: الاتحاد الأوروبي يقرر تقليص مساعدته لأوكرانيا
وكالة: الاتحاد الأوروبي يقرر تقليص مساعدته لأوكرانيا
أفادت وكالة أنباء عن تقليص المساعدة التي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى أوكرانيا. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:42+0000
2022-07-15T09:42+0000
اقتصاد
العالم
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وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين قد اقترحت قبل شهرين تقديم 9 مليارات يورو في صورة قروض عاجلة إلى أوكرانيا، ولكن أعضاء الاتحاد الأوروبي تمكنوا حتى الآن من التوصل إلى اتفاق بشأن القسط الأول فقط، مليار يورو، حسب وكالة بلومبرغ.وقالت الوكالة إن كل الدلائل تشير إلى أن أوروبا تنقل المساعدة الكبيرة التي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى أوكرانيا في مايو/أيار، إلى هامش الاهتمامات بسبب المشاكل الاقتصاديىة الخطيرة المنتظَرة.
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اقتصاد, العالم

وكالة: الاتحاد الأوروبي يقرر تقليص مساعدته لأوكرانيا

09:42 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021.
 مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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أفادت وكالة أنباء عن تقليص المساعدة التي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى أوكرانيا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين قد اقترحت قبل شهرين تقديم 9 مليارات يورو في صورة قروض عاجلة إلى أوكرانيا، ولكن أعضاء الاتحاد الأوروبي تمكنوا حتى الآن من التوصل إلى اتفاق بشأن القسط الأول فقط، مليار يورو، حسب وكالة بلومبرغ.
وقالت الوكالة إن كل الدلائل تشير إلى أن أوروبا تنقل المساعدة الكبيرة التي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى أوكرانيا في مايو/أيار، إلى هامش الاهتمامات بسبب المشاكل الاقتصاديىة الخطيرة المنتظَرة.
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