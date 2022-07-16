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"أنصار الله": لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن
"أنصار الله": لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن
أكد رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، والناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، أن استقرار المنطقة مرهون بالسلام في اليمن الذي اعتبر... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T03:07+0000
2022-07-16T03:07+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر "تويتر"، عشية وصول الرئيس الأمريكي جو بادين إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة من المتوقع أن تتطرق إلى الحرب في اليمن، "لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن".وأضاف، "إن السلام في اليمن لا يتم إلا بوقف شامل للعدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية)، وسحب القوات الأجنبية ورفع شامل للحصار، والإفراج عن الأسرى، وصولا إلى معالجة شاملة لتداعيات العدوان من تعويضات وغيرها".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/أنصار-الله-تعلن-عودة-12-صيادا-يمنيا-بعد-45-يوما-من-الاحتجاز-في-جزيرة-سعودية-1065003895.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله

"أنصار الله": لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن

03:07 GMT 16.07.2022
© AP Photo / Hani Mohammedمحمد عبد السلام
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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أكد رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، والناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، أن استقرار المنطقة مرهون بالسلام في اليمن الذي اعتبر أنه لن يتحقق إلا بإيقاف عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية وانسحاب القوات الأجنبية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر "تويتر"، عشية وصول الرئيس الأمريكي جو بادين إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة من المتوقع أن تتطرق إلى الحرب في اليمن، "لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن".
وأضاف، "إن السلام في اليمن لا يتم إلا بوقف شامل للعدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية)، وسحب القوات الأجنبية ورفع شامل للحصار، والإفراج عن الأسرى، وصولا إلى معالجة شاملة لتداعيات العدوان من تعويضات وغيرها".
وختم بالقول، "أي إجراءات لا ترقى إلى السلام الحقيقي لا قيمة لها".
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
صورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
"أنصار الله" تعلن عودة 12 صيادا يمنيا بعد 45 يوما من الاحتجاز في جزيرة سعودية
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وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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