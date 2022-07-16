https://arabic.sputniknews.com/20220716/أنصار-الله-لا-استقرار-للمنطقة-دون-استقرار-اليمن-1065121738.html
"أنصار الله": لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن
"أنصار الله": لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن
أكد رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، والناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، أن استقرار المنطقة مرهون بالسلام في اليمن الذي اعتبر... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T03:07+0000
2022-07-16T03:07+0000
2022-07-16T03:07+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103072/18/1030721831_0:17:1000:580_1920x0_80_0_0_60f2fc7c469fa199677af66777bb061e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر "تويتر"، عشية وصول الرئيس الأمريكي جو بادين إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة من المتوقع أن تتطرق إلى الحرب في اليمن، "لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن".وأضاف، "إن السلام في اليمن لا يتم إلا بوقف شامل للعدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية)، وسحب القوات الأجنبية ورفع شامل للحصار، والإفراج عن الأسرى، وصولا إلى معالجة شاملة لتداعيات العدوان من تعويضات وغيرها".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/أنصار-الله-تعلن-عودة-12-صيادا-يمنيا-بعد-45-يوما-من-الاحتجاز-في-جزيرة-سعودية-1065003895.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103072/18/1030721831_107:0:907:600_1920x0_80_0_0_6df69d4b9a66196ea2a06ee8c46faa3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أنصار الله
"أنصار الله": لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن
تابعنا عبر
أكد رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، والناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، أن استقرار المنطقة مرهون بالسلام في اليمن الذي اعتبر أنه لن يتحقق إلا بإيقاف عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية وانسحاب القوات الأجنبية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر "تويتر"، عشية وصول الرئيس الأمريكي جو بادين إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة من المتوقع أن تتطرق إلى الحرب في اليمن، "لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن".
وأضاف، "إن السلام في اليمن لا يتم إلا بوقف شامل للعدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية)، وسحب القوات الأجنبية ورفع شامل للحصار
، والإفراج عن الأسرى، وصولا إلى معالجة شاملة لتداعيات العدوان من تعويضات وغيرها".
وختم بالقول، "أي إجراءات لا ترقى إلى السلام الحقيقي لا قيمة لها".
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.