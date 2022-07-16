https://arabic.sputniknews.com/20220716/إسبانيا-ترفض-تسليم-جثمان-الرئيس-الأنغولي-السابق-لعائلته-1065133043.html
إسبانيا ترفض تسليم جثمان الرئيس الأنغولي السابق لعائلته
إسبانيا ترفض تسليم جثمان الرئيس الأنغولي السابق لعائلته
رفض القضاء الإسباني تسليم جثمان الرئيس الأنغولي السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس، إلى عائلته قبل إجراء تحاليل إضافية بعد تشريحه. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T11:00+0000
2022-07-16T11:00+0000
2022-07-16T11:07+0000
العالم
حكومة إسبانيا
قضية
جثمان
أنغولا
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وقالت محكمة القضاء العليا في كاتالونيا في بيان إنها "ليست موافقة على وضع جثمان رئيس أنغولا السابق دوس سانتوس، بتصرف العائلة".هذا وتقدمت إحدى بناته بشكوى في إسبانيا قبل أيام من وفاته تتعلق "بمحاولة قتل"، متهمة الطبيب الشخصي لوالدها وزوجته الأخيرة آنا باولا بأنهما مسؤولان عن تدهور صحته.كما أبدت معارضتها عودة جثمان والدها إلى أنغولا.وقال محاموها في بيان إنه كان يريد أن "يُدفن في مراسم خاصة في إسبانيا" حيث كان يعيش منذ 2019، وليس في بلاده "في جنازة وطنية يمكن أن تخدم مصلحة الحكومة الحالية"، التي يقودها الرئيس جواو لورينشو.وأشارت النتائج الأولية لتشريح الجثمان إلى "وفاة طبيعية" بسبب مشاكل ”قصور في القلب“ و“التهاب رئوي“، بحسب مصدر مطلع على الملف.لكن المحكمة حذرت من أنه لن يتم تسليم الجثمان "حتى الحصول على نتائج التحليلات المطلوبة وحتى يتم تحديد الفرد أو أفراد الأسرة الذين سيتسلمون الجثمان".وتوفي دوس سانتوس الذي حكم أنغولا بقبضة من حديد من 1979 إلى 2017 في مستشفى في برشلونة عن 79 عاما.
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العالم, حكومة إسبانيا, قضية, جثمان, أنغولا
إسبانيا ترفض تسليم جثمان الرئيس الأنغولي السابق لعائلته
11:00 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 11:07 GMT 16.07.2022) تابعنا عبر
رفض القضاء الإسباني تسليم جثمان الرئيس الأنغولي السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس، إلى عائلته قبل إجراء تحاليل إضافية بعد تشريحه.
وقالت محكمة القضاء العليا في كاتالونيا في بيان إنها "ليست موافقة على وضع جثمان رئيس أنغولا السابق دوس سانتوس، بتصرف العائلة".
وأضاف البيان "رغم أن التقرير الأولي للتشريح يشير إلى أن وفاة دوس سانتوس كانت طبيعية، فقد وافق القاضي على إجراء تحليلات إضافية بسبب شكوى تتعلق بتهديدات محتملة لهذا الشخص".
هذا وتقدمت إحدى بناته بشكوى في إسبانيا قبل أيام من وفاته تتعلق "بمحاولة قتل"، متهمة الطبيب الشخصي لوالدها وزوجته الأخيرة آنا باولا بأنهما مسؤولان عن تدهور صحته.
كما أبدت معارضتها عودة جثمان والدها إلى أنغولا.
وقال محاموها في بيان إنه كان يريد أن "يُدفن في مراسم خاصة في إسبانيا" حيث كان يعيش منذ 2019، وليس في بلاده "في جنازة وطنية يمكن أن تخدم مصلحة الحكومة الحالية"، التي يقودها الرئيس جواو لورينشو.
وأشارت النتائج الأولية لتشريح الجثمان إلى "وفاة طبيعية" بسبب مشاكل ”قصور في القلب“ و“التهاب رئوي“، بحسب مصدر مطلع على الملف.
لكن المحكمة حذرت من أنه لن يتم تسليم الجثمان "حتى الحصول على نتائج التحليلات المطلوبة وحتى يتم تحديد الفرد أو أفراد الأسرة الذين سيتسلمون الجثمان".
وأضافت أن "القاضي يعتبر أن التحقيق يتقدم على حق العائلة المباشرة في استعادة الجثمان"، موضحا أن معهد الطب الشرعي طلب رسميا حفظ الجثة.
وتوفي دوس سانتوس الذي حكم أنغولا بقبضة من حديد من 1979 إلى 2017 في مستشفى في برشلونة عن 79 عاما.