https://arabic.sputniknews.com/20220716/اعتقال-أخطر-تاجر-مخدرات-في-المكسيك-1065126714.html
اعتقال "أخطر تاجر" مخدرات في المكسيك
اعتقال "أخطر تاجر" مخدرات في المكسيك
ألقت قوات الأمن المكسيكية القبض على رافائيل كارو كينتيرو، أحد أكبر تجار المخدرات في البلاد، المدان بقتل عميل أمريكي في إدارة مكافحة المخدرات عام 1985. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T08:37+0000
2022-07-16T08:37+0000
2022-07-16T08:37+0000
العالم
المكسيك
محاولة تهريب
إعتقال
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ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد نجح مشاة البحرية في إخراج كارو كينتيرو من مخبئه باستخدام كلب صيد في منطقة نائية من ولاية سينالوا شمال غربي البلاد، وهي أحد معاقل تهريب المخدرات في المكسيك، قبل سقوط هليكوبتر من طراز بلاك هوك كانت على وشك الهبوط جنوبا.وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على "تويتر"، إن البحرية ستحقق في سبب تحطم الهليكوبتر، مشيرًا إلى أنها كانت تقل أفرادًا من الجيش يدعمون الفريق الذي ألقى القبض على زعيم المخدرات.وأشادت الحكومة الأمريكية باعتقال كارو كينتيرو، وقالت إنها ستطالب بتسليمه على الفور.وأمضى كارو كينتيرو 28 عامًا في السجن بعد إدانته بالتعذيب الوحشي للعميل السابق في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إنريكي "كيكي" كامارينا وقتله.وكان مقتل كامارينا من أكثر عمليات القتل شهرة في حروب المخدرات الدموية في المكسيك.وبزغ نجم كارو كينتيرو باعتباره أحد مؤسسي عصابة "وادي الحجارة"، التي كانت واحدة من أقوى عصابات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي، وهو من بين الأهداف الأكثر قيمة للمسؤولين الأمريكيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, المكسيك, محاولة تهريب, إعتقال
اعتقال "أخطر تاجر" مخدرات في المكسيك
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ألقت قوات الأمن المكسيكية القبض على رافائيل كارو كينتيرو، أحد أكبر تجار المخدرات في البلاد، المدان بقتل عميل أمريكي في إدارة مكافحة المخدرات عام 1985.
ووفقا لوكالة
"رويترز"، فقد نجح مشاة البحرية في إخراج كارو كينتيرو من مخبئه باستخدام كلب صيد في منطقة نائية من ولاية سينالوا شمال غربي البلاد، وهي أحد معاقل تهريب المخدرات في المكسيك، قبل سقوط هليكوبتر من طراز بلاك هوك كانت على وشك الهبوط جنوبا.
وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على "تويتر"، إن البحرية ستحقق في سبب تحطم الهليكوبتر، مشيرًا إلى أنها كانت تقل أفرادًا من الجيش يدعمون الفريق الذي ألقى القبض على زعيم المخدرات.
وأشادت الحكومة الأمريكية باعتقال كارو كينتيرو، وقالت إنها ستطالب بتسليمه على الفور.
وأمضى كارو كينتيرو 28 عامًا في السجن بعد إدانته بالتعذيب الوحشي للعميل السابق في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إنريكي "كيكي" كامارينا وقتله.
وكان مقتل كامارينا من أكثر عمليات القتل شهرة في حروب المخدرات الدموية في المكسيك.
وبزغ نجم كارو كينتيرو باعتباره أحد مؤسسي عصابة "وادي الحجارة"، التي كانت واحدة من أقوى عصابات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي، وهو من بين الأهداف الأكثر قيمة للمسؤولين الأمريكيين.