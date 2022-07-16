https://arabic.sputniknews.com/20220716/البرلمان-العربي-يدعو-لمساعدة-الصومال-على-تجاوز-أزمة-الجفاف-1065144476.html
البرلمان العربي يدعو لمساعدة الصومال على تجاوز أزمة الجفاف
البرلمان العربي يدعو لمساعدة الصومال على تجاوز أزمة الجفاف
دعا البرلمان العربي، الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة، لتقديم المساعدات لجمهورية الصومال ومساندتها في تجاوز أزمة الجفاف، التي تشهدها البلاد للسنة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T14:22+0000
2022-07-16T14:22+0000
2022-07-16T14:22+0000
البرلمان العربي
الجفاف
الصومال
مساعدة
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وقال رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان إن "الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة مطالبة بمد يد العون لمساعدة الملايين من أبناء الشعب الصومالي المعرضين لخطر المجاعة بسبب هذه الأزمة المدمرة، التي تلوح في الأفق منذ شهور".وجدد البيان التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تقديم الدعم الكامل للصومال خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه، ودعم جهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد، لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها في جميع المجالات.وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن 1.4 مليون طفل يواجهون سوء التغذية في الصومال هذا العام وسط الجفاف المستمر منذ سنوات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البرلمان العربي, الجفاف, الصومال, مساعدة
البرلمان العربي يدعو لمساعدة الصومال على تجاوز أزمة الجفاف
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دعا البرلمان العربي، الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة، لتقديم المساعدات لجمهورية الصومال ومساندتها في تجاوز أزمة الجفاف، التي تشهدها البلاد للسنة الثالثة على التوالي.
وقال رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان إن "الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة مطالبة بمد يد العون لمساعدة الملايين من أبناء الشعب الصومالي المعرضين لخطر المجاعة بسبب هذه الأزمة المدمرة، التي تلوح في الأفق منذ شهور".
وجدد البيان التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تقديم الدعم الكامل للصومال خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه، ودعم جهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد، لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها في جميع المجالات.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن 1.4 مليون طفل يواجهون سوء التغذية في الصومال هذا العام وسط الجفاف المستمر منذ سنوات.