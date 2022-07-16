https://arabic.sputniknews.com/20220716/بايدن-من-قمة-جدة-أمريكا-لن-تبتعد-عن-المنطقة-وتترك-فراغا-للصين-وروسيا-وإيران-1065134621.html

بايدن من "قمة جدة": أمريكا لن تبتعد عن المنطقة وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران

بايدن من "قمة جدة": أمريكا لن تبتعد عن المنطقة وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، خلال اجتماعه بالزعماء العرب في "قمة جدة"، إن الولايات المتحدة لن تبتعد عن منطقة الشرق الأوسط وتترك فراغا للصين... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T11:22+0000

2022-07-16T11:22+0000

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جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

روسيا

الصين

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جاء ذلك في كلمة الرئيس الأمريكي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها السعودية.وأضاف أن "إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".وتابع "نعمل بالتعاون معكم للتصدي لما تمثله إيران من تهديد للمنطقة، ونواصل الجهود الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني".وأكد أن واشنطن حريصة على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.وأردف "سنعزز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية".وفيما يخص الأزمة اليمنية، قال إن الإدارة الأمريكية تعمل مع السعودية وعمان لإيجاد حل سياسي في اليمن.وأشار إلى أمريكا ستعمل في الشرق الأوسط ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستدامة، موضحا أنها ستبقى شريكا نشطا في المنطقة.وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, روسيا, الصين