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تحويلات التونسيين بالخارج ترتفع إلى 3.7 مليار دينار
تحويلات التونسيين بالخارج ترتفع إلى 3.7 مليار دينار
قال مسؤول تونسي، اليوم السبت، إن تحويلات المواطنين المقيمين بالخارج ارتفعت من 8599 مليون دينار خلال العام الماضي إلى 3.7 مليار دينار العام الجاري. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T16:07+0000
2022-07-16T16:07+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين ياسين عزازة مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، على ما نقلت قناة "نسمة" الخاصة.وقال عزازة إن التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بلغت السنة الماضية 8599 مليون دينار (نحو 2693 مليون دولار)، فيما بلغت السنة الحالية 3.7 مليار دينار (حوالي 1.16 مليار دولار).وشدد المسؤول التونسي على أن ذلك "يؤكد الدور الهام الذي يلعبه التونسيون بالخارج لدعم التوازنات المالية للدولة وعلى أنهم يعتبرون المصدر الأول للعملة الصعبة في البلاد".وكشف عزازة أن إجمالي عدد التونسيين بالخارج بلغ نهاية 2021 نحو مليون و731 ألف و619 نسمة موزعين على مختلف القارات.وأوضح أن 61% منهم ذكور و39% إناث، مشيرا إلى أن عدد التونسيين بالخارج يمثل أكثر من 15% من إجمالي تعداد تونس.وأكد عزازة على أن "التونسيين المقيمين بالخارج هم جزء كبير من رأس مال تونس".
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أخبار تونس اليوم

تحويلات التونسيين بالخارج ترتفع إلى 3.7 مليار دينار

16:07 GMT 16.07.2022
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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قال مسؤول تونسي، اليوم السبت، إن تحويلات المواطنين المقيمين بالخارج ارتفعت من 8599 مليون دينار خلال العام الماضي إلى 3.7 مليار دينار العام الجاري.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين ياسين عزازة مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، على ما نقلت قناة "نسمة" الخاصة.
وقال عزازة إن التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بلغت السنة الماضية 8599 مليون دينار (نحو 2693 مليون دولار)، فيما بلغت السنة الحالية 3.7 مليار دينار (حوالي 1.16 مليار دولار).
وشدد المسؤول التونسي على أن ذلك "يؤكد الدور الهام الذي يلعبه التونسيون بالخارج لدعم التوازنات المالية للدولة وعلى أنهم يعتبرون المصدر الأول للعملة الصعبة في البلاد".
وكشف عزازة أن إجمالي عدد التونسيين بالخارج بلغ نهاية 2021 نحو مليون و731 ألف و619 نسمة موزعين على مختلف القارات.
وأوضح أن 61% منهم ذكور و39% إناث، مشيرا إلى أن عدد التونسيين بالخارج يمثل أكثر من 15% من إجمالي تعداد تونس.
وأكد عزازة على أن "التونسيين المقيمين بالخارج هم جزء كبير من رأس مال تونس".
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