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https://arabic.sputniknews.com/20220716/تقرير-رسمي-الإمارات-الدولة-الخليجية-الأعلى-استثمارا-في-مصر-خلال-2021-1065162664.html
تقرير رسمي: الإمارات الدولة الخليجية الأعلى استثمارا في مصر خلال 2021
تقرير رسمي: الإمارات الدولة الخليجية الأعلى استثمارا في مصر خلال 2021
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أن قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 3.8 مليار... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T20:15+0000
2022-07-16T20:15+0000
العالم العربي
اقتصاد
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ولفت تقرير الجهاز، اليوم السبت، إلى أن الإمارات جاءت على رأس قائمة الدول الخليجية الأعلى استثمارا في مصر.وأوضح أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي 2020/2021 سجلت نحو 2.8 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية ب622 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة استثمارتها في مصر نحو 217.8 مليون دولار، ثم البحرين 160.4 مليون دولار، ثم عمان 68.8 مليون دولار، وأخيراً قطر 59.8 مليون دولار.وفي سياق آخر، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي لتسجل 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.
https://arabic.sputniknews.com/20191211/الإمارات-تعتزم-زيادة-استثماراتها-في-مصر-مع-إعلان-منصة-مشتركة-بـ-20-مليار-دولار-1043691416.html
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العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

تقرير رسمي: الإمارات الدولة الخليجية الأعلى استثمارا في مصر خلال 2021

20:15 GMT 16.07.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliمعرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أن قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.
ولفت تقرير الجهاز، اليوم السبت، إلى أن الإمارات جاءت على رأس قائمة الدول الخليجية الأعلى استثمارا في مصر.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي 2020/2021 سجلت نحو 2.8 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية ب622 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة استثمارتها في مصر نحو 217.8 مليون دولار، ثم البحرين 160.4 مليون دولار، ثم عمان 68.8 مليون دولار، وأخيراً قطر 59.8 مليون دولار.
السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2019
الإمارات تعتزم زيادة استثماراتها في مصر مع إعلان منصة مشتركة بـ20 مليار دولار
11 ديسمبر 2019, 10:44 GMT
وفي سياق آخر، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي لتسجل 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.
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