https://arabic.sputniknews.com/20220716/حزب-الله-المقاومة-تحمي-البلد-ونتجه-نحو-الأسوء-إن-لم-تشكل-الحكومة-1065122498.html

"حزب الله": المقاومة تحمي البلد ونتجه نحو الأسوء إن لم تشكل الحكومة

"حزب الله": المقاومة تحمي البلد ونتجه نحو الأسوء إن لم تشكل الحكومة

صرح نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، ​الشيخ نعيم قاسم​، أن "قدرات الحزب تطورت والعدو تراجع في بعض الأماكن"، مؤكدا أهمية الثروة النفطية والغازية في لبنان. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T05:30+0000

2022-07-16T05:30+0000

2022-07-16T05:46+0000

العالم العربي

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جاءت تصريحات قاسم خلال مقابلة خاصة مع قناة "المنار" قال خلالها إنه "عندما ندخل ​الحكومة​، نحمي القرار السياسي للبلاد وبذلك نحمي ​المقاومة​"، متابعا "وجودنا يسمح بإعطاء تجربتنا والمساهمة بالإصلاح".وأوضح قاسم أن "الذين يعتبرون "حزب الله" عبئا على البلد، مشكلتهم بأفكارهم غير المقنعة للشعب اللبناني"، مشددا على أن "المشاركة بالحكومة ضرورية، ولا نساعد أحدًا بالفساد".وأضاف قاسم قائلا: "هناك ​منظومة​ معقدة تكبح أي تطوير وتحسين للبلاد"، مشيرا إلى أن " الحزب لا ينتظر من أحد أن يعطي وثيقة "أحسنتم" ونحن نعمل على مساعدة العالم بالمازوت والطبابة وغيرها من الخدمات".ولفت في حديثه، إلى "أننا سنبقى في الدولة ونعمل في الحكومة قدر المتسطاع لخدمة أهلنا"، مؤكدًا "قرارانا متخذ بألا مكان للسلاح في المسائل الداخلية، ووظيفته الحصرية مقاومة الاحتلال وحماية سيادتنا". وشدد على أنه "عندما يستطيع الجيش اللبناني مواجهة إسرائيل والدفاع عن لبنان فليناقشونا في سلاح حزب الله".إلى ذلك، أوضح قاسم "مشكلتنا داخلية بسبب الفساد والمحسوبية والمحاصصة والحصار الأمريكي، وللمواجهة لا بد من الوقوف بوجه الأمريكيين.. ولمعالجة الأزمة يجب أن نعرف أين المكشلة ومن سببها ومن دون ذلك لا حل". وشدد على أنه "يجب أن نضع حدًا لأمريكا".وأعلن "أننا نتجه نحو الأسوء إن لم تشكل الحكومة وإن لم تجر الانتخابات الرئاسية"، مؤكدًا "علينا التكاتف والتعاون جميعًا، ومنفتحون على النواب الجدد وجماعات 14 آذار من أجل الخروج من الأزمة". ولفت إلى أن "الحزب ينتظر طرح الأسماء لرئاسة الجمهورية من أجل تحديد موقفه من الانتخابات الرئاسية".وتمنى قاسم أن "يتفاهم رئيسا الجمهورية والحكومة لتأليف الحكومة، لأن وجود الحكومة أفضل من عدمه"، مضيفًا: "لا يهمنا كيف هي تشكيلة الحكومة وما يهمنا هو الاتفاق بين الرئيسين، ونقبل بأي اتفاق بينهما".

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العالم العربي