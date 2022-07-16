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https://arabic.sputniknews.com/20220716/قائد-سلاح-الجو-العماني-يتفقد-جناح-بلاده-بمعرض-الطيران-الدولي-في-بريطانيا-1065144253.html
قائد سلاح الجو العماني يتفقد جناح بلاده بمعرض الطيران الدولي في بريطانيا
قائد سلاح الجو العماني يتفقد جناح بلاده بمعرض الطيران الدولي في بريطانيا
يزور قائد سلاح الجو العماني اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري المعرض الدولي للطيران، المقام بقاعدة "فيرفورد" الجوية بالمملكة المتحدة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:57+0000
2022-07-16T13:57+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية فقد قام الغافري بجولة في جناح بلاده بالمعرض، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على هذه المشاركات لإبراز الدور الحضاري لسلطنة عُمان في مختلف المحافل الدولية.وحسب الوكالة الرسمية فقد اطلع المسؤول العماني على "آخر ما توصلت إليه الصناعة في مجال الطيران، وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة، وللوقوف على مشاركة سلاح الجو السُّلطاني العُماني ضمن فعاليات المعرض الثابت للطائرات".
https://arabic.sputniknews.com/20210926/وكالة-سلطنة-عمان-تطلب-من-قطر-مساعدتها-في-الانضمام-إلى-تحالف-طيران-عالمي-1050256607.html
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سلطنة عمان

قائد سلاح الجو العماني يتفقد جناح بلاده بمعرض الطيران الدولي في بريطانيا

13:57 GMT 16.07.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورطائرات "ياك-50" خلال المعرض الدولي للطيران "ماكس-2019"
طائرات ياك-50 خلال المعرض الدولي للطيران ماكس-2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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يزور قائد سلاح الجو العماني اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري المعرض الدولي للطيران، المقام بقاعدة "فيرفورد" الجوية بالمملكة المتحدة.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية فقد قام الغافري بجولة في جناح بلاده بالمعرض، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على هذه المشاركات لإبراز الدور الحضاري لسلطنة عُمان في مختلف المحافل الدولية.
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2021
وكالة: سلطنة عمان تطلب من قطر مساعدتها في الانضمام إلى تحالف طيران عالمي
26 سبتمبر 2021, 12:05 GMT
وحسب الوكالة الرسمية فقد اطلع المسؤول العماني على "آخر ما توصلت إليه الصناعة في مجال الطيران، وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة، وللوقوف على مشاركة سلاح الجو السُّلطاني العُماني ضمن فعاليات المعرض الثابت للطائرات".
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