https://arabic.sputniknews.com/20220716/قائد-سلاح-الجو-العماني-يتفقد-جناح-بلاده-بمعرض-الطيران-الدولي-في-بريطانيا-1065144253.html

قائد سلاح الجو العماني يتفقد جناح بلاده بمعرض الطيران الدولي في بريطانيا

قائد سلاح الجو العماني يتفقد جناح بلاده بمعرض الطيران الدولي في بريطانيا

يزور قائد سلاح الجو العماني اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري المعرض الدولي للطيران، المقام بقاعدة "فيرفورد" الجوية بالمملكة المتحدة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T13:57+0000

2022-07-16T13:57+0000

2022-07-16T13:57+0000

سلطنة عمان

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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية فقد قام الغافري بجولة في جناح بلاده بالمعرض، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على هذه المشاركات لإبراز الدور الحضاري لسلطنة عُمان في مختلف المحافل الدولية.وحسب الوكالة الرسمية فقد اطلع المسؤول العماني على "آخر ما توصلت إليه الصناعة في مجال الطيران، وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة، وللوقوف على مشاركة سلاح الجو السُّلطاني العُماني ضمن فعاليات المعرض الثابت للطائرات".

https://arabic.sputniknews.com/20210926/وكالة-سلطنة-عمان-تطلب-من-قطر-مساعدتها-في-الانضمام-إلى-تحالف-طيران-عالمي-1050256607.html

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