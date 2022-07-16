https://arabic.sputniknews.com/20220716/مؤلف-كتاب-جديد-عن-أسرار-العائلة-المالكة-يحذر-ميغان-ماركل-لا-تتوقعي-إسكاتي-1065158711.html

مؤلف كتاب جديد عن أسرار العائلة المالكة يحذر ميغان ماركل "لا تتوقعي إسكاتي"

مؤلف كتاب جديد عن أسرار العائلة المالكة يحذر ميغان ماركل "لا تتوقعي إسكاتي"

حذر الباحث في شؤون العائلة المالكة توم باور، دوقة ساسكس، ميغان ماركل، من أنها لن تسطيع إسكاته، إشارة إلى مضمون كتابه الذي سينشره يوم الخميس المقبل. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T18:47+0000

2022-07-16T18:47+0000

2022-07-16T18:47+0000

العالم

بريطانيا

ميغان ماركل، دوقة ساسيكس

الأمير هاري، دوق ساسيكس

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وبحسب موقع "ديلي إكسبريس"، فإن الإصدار الوشيك لكتابه الذي يتضمن السيرة الذاتية لكل من ميغان ماركل والأمير هاري سيبعث صدمة في "معسكر ساسكس".وبحسب التسريبات، فإن الكتاب يتضمن سرد فضائح دوق ودوقة ساسكس وعلاقتهما بالعائلة المالكة من قبل شخصيات لم تتحدث من قبل، الأمر الذي يعد بمثابة قنابل قد تنفجر بوجه الزوجين المقيمين الآن في كاليفورنيا، حيث "يكشف الكتاب قصة مذهلة عن الحب والخيانة والأسرار والانتقام"، وفقا للخبيرة بشؤون العائلة المالكة، سارة روبرتسون.وفي حديثها إلى قناة "جي بي نيوز" البريطانية، قالت روبرتسون: "أعني، هذا الكتاب، هناك الكثير من القنابل الأخرى فيه. لكن نعم، سوف يطلق مجموعة من الصدمات عبر العائلة المالكة - وأيضا من خلال معسكر ساسكس الذين كانوا يخشون ذلك".وأضافت: "أعني أن باور وجه لماركل تحذيره "لا تتوقعي إسكاتي"، لقد أصدر هذا التحذير. وهل وجه لها ضربة قاضية!.. لقد فعل ذلك حقا"، مشيرة إلى أن "هذا الكتاب متفجر. إنه الكتاب الذي كنت أنتظره بفارغ الصبر. ولا أطيق الانتظار لأضع يدي على النسخة الكاملة الفعلية".يذكر أن السيرة الذاتية، المقرر إصدارها يوم الخميس المقبل، سترفع الحجاب عن الأسرار الراسخة لعائلة ساسكس والتي تتراوح من الدراما في قاعة المحكمة إلى سياسة البلاط، حسبما كشف كاتب السيرة الاستقصائية توم باور في المواد الدعائية لكتابه.وبحسب باور ستتضمن بعض الفضائح حقيقة تسمية "ليليث"، وعلاقة ميغان بببعض المشاهير، إضافة إلى ما تدعيه من قيامها بأعمال خيرية سابقة.وكان الأمير هاري قد أثار في عام 2021، "تسونامي من الخوف" بين العائلة المالكة من خلال الكشف عن أنه سيصدر كتابا يروي من خلاله مذكراته بالتفصيل، الأمر الذي يمكن أن يكون بمثابة إلقاء "قنابل الحقيقة المتفجرة"، فيما لم يتم حتى الآن إصدار كتاب المذكرات.

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