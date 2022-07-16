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مالي... مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح قرب العاصمة باماكو
مالي... مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح قرب العاصمة باماكو
قالت وزارة الأمن في مالي، إن مسلحين مجهولين قتلوا ستة أشخاص عند نقطة تفتيش على بعد 70 كيلومترا شرقي العاصمة باماكو. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T18:18+0000
2022-07-16T18:18+0000
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أخبار مالي
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ولم تذكر الوزارة الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في منطقة في جنوب غرب مالي لم تتأثر نسبيا بحركة التمرد الإسلامية التي تجتاح مناطق الوسط والشمال، بحسب وكالة "رويترز".وقالت الوزارة في بيان على الإنترنت، اليوم السبت، إن ثلاثة من القتلى هم من أفراد قوات الأمن وثلاثة مدنيين، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.وتكافح مالي من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية التي تصاعدت بعد انقلاب عام 2012، وانتشرت منذ ذلك الحين من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا شمال البلاد القاحل إلى الدول المجاورة.ومنذ ذلك الوقت، لقي الآلاف مصرعهم ونزح الملايين عبر منطقة الساحل، في الهجمات التي تنفذها بعض الجماعات التي لها صلات بتنظيم القاعدة و"داعش" الإرهابيين (محظوريْن في روسيا والعديد من الدول).
https://arabic.sputniknews.com/20220706/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدين-مقتل-جنديين-مصريين-في-مالي-1064790853.html
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العالم, أخبار مالي

مالي... مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح قرب العاصمة باماكو

18:18 GMT 16.07.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالتجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
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قالت وزارة الأمن في مالي، إن مسلحين مجهولين قتلوا ستة أشخاص عند نقطة تفتيش على بعد 70 كيلومترا شرقي العاصمة باماكو.
ولم تذكر الوزارة الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في منطقة في جنوب غرب مالي لم تتأثر نسبيا بحركة التمرد الإسلامية التي تجتاح مناطق الوسط والشمال، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت الوزارة في بيان على الإنترنت، اليوم السبت، إن ثلاثة من القتلى هم من أفراد قوات الأمن وثلاثة مدنيين، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
الأمين العام للأمم المتحدة يدين مقتل جنديين مصريين في مالي
6 يوليو, 21:51 GMT
وتكافح مالي من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية التي تصاعدت بعد انقلاب عام 2012، وانتشرت منذ ذلك الحين من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا شمال البلاد القاحل إلى الدول المجاورة.
ومنذ ذلك الوقت، لقي الآلاف مصرعهم ونزح الملايين عبر منطقة الساحل، في الهجمات التي تنفذها بعض الجماعات التي لها صلات بتنظيم القاعدة و"داعش" الإرهابيين (محظوريْن في روسيا والعديد من الدول).
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