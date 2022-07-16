https://arabic.sputniknews.com/20220716/مجلس-الوزراء-البريطاني-يعقد-اجتماعه-الطارئ-الثاني-بسبب-الحرارة-الشديدة-1065155692.html

مجلس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعه الطارئ الثاني بسبب الحرارة الشديدة

مجلس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعه الطارئ الثاني بسبب الحرارة الشديدة

عقدت لجنة "كوبرا" التابعة لحكومة الطوارئ البريطانية اجتماعها الثاني بسبب الحرارة الشديدة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز". 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T17:38+0000

2022-07-16T17:38+0000

2022-07-16T17:38+0000

العالم

بريطانيا

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية قد أصدرت أمس الجمعة تحذيرا "أحمر" ليومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بسبب الحرارة في البلاد، وكانت هذه أول حالة من نوعها في المملكة المتحدة.ووفقا لتوقعات الطقس، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة فوق 40 درجة، فيما بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة سابقا في البلاد 38.7 درجة.ويُلاحظ أن المستوى الرابع من الخطر الذي أعلنت عنه وكالة الصحة البريطانية (UKHSA) بسبب الحرارة يعني أن موجة الحر قوية جدا أو طويلة الأمد بحيث يمكن أن تؤدي إلى المرض والوفاة حتى بين الأشخاص الأصحاء غير المعرضين للخطر.بالإضافة إلى ذلك، نقلت "سكاي نيوز" عن متحدث باسم "داونينغ ستريت"، مقر رئيس الحكومة البريطانية، قوله إن حركة السكك الحديدية ستقيد في بعض أقسام الشبكة "لتجنب أي ضرر محتمل"، كما قد يتم إغلاق عدد من المدارس في الجزء الجنوبي من البلاد يومي الاثنين والثلاثاء.وكانت عدد الحرائق والحوادث الأخرى قد زادت في وقت سابق في المملكة المتحدة بسبب موجة الحر المستمرة، حيث اشتعلت النيران في ساحة تدريب عسكرية وتم تعليق عمل قاعدة سلاح الجو البريطاني "كرانويل" في لينكولنشاير بسبب الطلاء المخفف للمدرج.بالإضافة إلى ذلك، أخمدت فرق الإطفاء أكثر من 50 حريقا في شرق إنجلترا، حيث لم تهطل الأمطار لعدة أسابيع، وبدأت الحرارة أيضا في إذابة الإسفلت على أحد الطرق الرئيسية.

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