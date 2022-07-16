https://arabic.sputniknews.com/20220716/مهرجان-القلعة-والوادي-يجتذب-سوريي-الخارج-إلى-وطنهم-الأم-1065159264.html

مهرجان "القلعة والوادي" يجتذب سوريي الخارج إلى وطنهم الأم

مهرجان "القلعة والوادي" يجتذب سوريي الخارج إلى وطنهم الأم

من ساحة كنيسة سيدة المنتابية في قرية القلاطية، في منطقة وادي النضارى بريف حمص الغربي وسط سوريا انطلقت فعاليات مهرجان القلعة والوادي، وسط أجواء تراثية و... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T19:10+0000

2022-07-16T19:10+0000

2022-07-16T19:10+0000

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وخلافا للسنوات السابقة، أطل المهرجان هذا العام من الوادي من سفح جبل قلعة الحصن التي تشكل رمزاً للحضارة السورية ويعود تاريخها الى القرن الثاني عشر ميلادي، وتبعد عن مركز مدينة حمص نحو 60 كم وسط سوريا.ويتطلع منظمو المهرجان في محافظة حمص إلى اجتذاب المغتربين وسوريي الخارج إلى وطنهم الأم، مع عودة الروح إلى المناطق السياحية السورية يوما بعد يوم.وقال محافظ حمص المهندس بسام ممدوح بارسيك لوكالة "سبوتنيك": "مهرجان القلعة والوادي بنستخه لعام 2022 متنوع، يضم فعاليات فنية وثقافية ورياضية وترفيهية وسياحية لافتاً إلى أن توقيته يتزامن مع عودة المغتربين السوريين، كي يقدم نشاطات وفعاليات لجذبهم و جذب السياح من مختلف المناطق موضحاً أن المهرجان يقام في منطقة من أجمل مناطق سوريا، وتتميز بجمال طبيعتها الخضراء و الأوابد التاريخية والدينية".وأشار محافظ حمص إلى أن "المهرجان، يمتلك كل مقومات النجاح، وأصبح أيقونة سورية، وكل عام تكون النسخة مختلفة بشيء جديد عن سابقتها، لتغطي بقعة واسعة من هذه الأرض العريقة بتاريخ ها، والرائعة بطبيعتها وسكانها المحبين المضيافين المنتمين لها والمحافظين عليها لافتاً إلى أنه يعكس صورة واضحة، عن حضارة وعراقة الشعب السوري، المحب لأرضه والعاشق لانتمائه، والمستبسل في الدفاع عنهما ضد كل يد تسعى لتخريبه وتفكيكه".وعلى أنغام الفلكلور السوري والأغاني التراثية، أحييت فرقة (تكات) افتتاح المهرجان، وسط حضور رسمي وجماهيري حاشد من مختلف المناطق السورية ومغتربين سوريين وسياح.يقول مدير مهرجان القلعة والوادي همام غالي، لوكالة "سبوتنيك": "بات المهرجان تقليداً سنوياً، وعامل جذب للمغتربين الذين يوقتون زيارتهم لسوريا، خلال فترة فعاليات المهرجان لافتاً إلى أن المهرجان افتتح هذا العام على غير المتعارف عليه، وانطلقت فعالياته من الوادي في ساحة كنيسة سيدة المنتابية في قرية القلاطية وسيكون الختام بساحة القلعة".بدره قال المغترب مايكل حنا، لوكالة "سبوتنيك": "منذ عشر سنوات مغترب عم سوريا، وقدمت من أمريكا، لأحضر المهرجان و أشارك في فعالياته الرياضية لافتاً إلى أن المهرجان بالنسبة له هو حفاظ على التراث والتقاليد العريقة للسوريين".من جهتها قالت روز يوسف، القادمة لحضور المهرجان من مدينة القامشلي أقصى سرق شمال سوريا لوكالة "سبوتنيك": "أحببت هذا العام المجيئ مع عائلتي من القامشلي، لحضور مهرجان القلعة والوادي المتميز بأجوائه الجميلة وتنظيمه مشيرةً إلى أنها متحمسة لحضور باقي فعاليات المهرجان الذي تحضره لأول مرة".

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مهرجان, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك