عربي
ولي العهد السعودي يعلن زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
https://arabic.sputniknews.com/20220716/6-قتلى-بعد-عاصفة-ترابية-في-ولاية-مونتانا-الأمريكية-تؤدي-إلى-تصادم-أكثر-من-20-مركبة-1065139253.html
6 قتلى بعد عاصفة ترابية في ولاية مونتانا الأمريكية تؤدي إلى تصادم أكثر من 20 مركبة
6 قتلى بعد عاصفة ترابية في ولاية مونتانا الأمريكية تؤدي إلى تصادم أكثر من 20 مركبة
ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلا عن السلطات المحلية أن ستة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة حادث مميت لواحد وعشرين سيارة، وقع بسبب عاصفة ترابية في ولاية مونتانا الأمريكية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:49+0000
2022-07-16T12:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064661378_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_27c386025249379fabb5c68185df4837.jpg
وحدث تصادم قاتل لـ21 مركبة على طريق 90 السريع قرب مدينة هاردين الواقعة في جنوب شرق مونتانا، وفقاً لمسؤول دورية الطرق السريعة في مونتانا جاي نيلسون.وقال نيلسون لشبكة إن بي سي "تسببت عاصفة ترابية سريعة الظهور في حادث 21 مركبة هذا المساء".وذكر مسؤولون أن 6 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الحادث، لكن لا توجد معلومات عن أي إصابات محتملة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064661378_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_c7fc8c1beb8df0e0c828c9093388de4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

6 قتلى بعد عاصفة ترابية في ولاية مونتانا الأمريكية تؤدي إلى تصادم أكثر من 20 مركبة

12:49 GMT 16.07.2022
© AP Photo / Nam Y. Huhحادث إطلاق النار في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال في شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية 4 يوليو 2022
حادث إطلاق النار في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال في شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
تابعنا عبرTelegram
ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلا عن السلطات المحلية أن ستة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة حادث مميت لواحد وعشرين سيارة، وقع بسبب عاصفة ترابية في ولاية مونتانا الأمريكية.
وحدث تصادم قاتل لـ21 مركبة على طريق 90 السريع قرب مدينة هاردين الواقعة في جنوب شرق مونتانا، وفقاً لمسؤول دورية الطرق السريعة في مونتانا جاي نيلسون.
وقال نيلسون لشبكة إن بي سي "تسببت عاصفة ترابية سريعة الظهور في حادث 21 مركبة هذا المساء".
وذكر مسؤولون أن 6 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الحادث، لكن لا توجد معلومات عن أي إصابات محتملة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала