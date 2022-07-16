https://arabic.sputniknews.com/20220716/6-قتلى-بعد-عاصفة-ترابية-في-ولاية-مونتانا-الأمريكية-تؤدي-إلى-تصادم-أكثر-من-20-مركبة-1065139253.html
6 قتلى بعد عاصفة ترابية في ولاية مونتانا الأمريكية تؤدي إلى تصادم أكثر من 20 مركبة
6 قتلى بعد عاصفة ترابية في ولاية مونتانا الأمريكية تؤدي إلى تصادم أكثر من 20 مركبة
ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلا عن السلطات المحلية أن ستة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة حادث مميت لواحد وعشرين سيارة، وقع بسبب عاصفة ترابية في ولاية مونتانا الأمريكية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:49+0000
2022-07-16T12:49+0000
2022-07-16T12:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحدث تصادم قاتل لـ21 مركبة على طريق 90 السريع قرب مدينة هاردين الواقعة في جنوب شرق مونتانا، وفقاً لمسؤول دورية الطرق السريعة في مونتانا جاي نيلسون.وقال نيلسون لشبكة إن بي سي "تسببت عاصفة ترابية سريعة الظهور في حادث 21 مركبة هذا المساء".وذكر مسؤولون أن 6 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الحادث، لكن لا توجد معلومات عن أي إصابات محتملة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
6 قتلى بعد عاصفة ترابية في ولاية مونتانا الأمريكية تؤدي إلى تصادم أكثر من 20 مركبة
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ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلا عن السلطات المحلية أن ستة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة حادث مميت لواحد وعشرين سيارة، وقع بسبب عاصفة ترابية في ولاية مونتانا الأمريكية.
وحدث تصادم قاتل لـ21 مركبة على طريق 90 السريع قرب مدينة هاردين الواقعة في جنوب شرق مونتانا، وفقاً لمسؤول دورية الطرق السريعة في مونتانا جاي نيلسون.
وقال نيلسون لشبكة إن بي سي "تسببت عاصفة ترابية سريعة الظهور في حادث 21 مركبة هذا المساء".
وذكر مسؤولون أن 6 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الحادث، لكن لا توجد معلومات عن أي إصابات محتملة.