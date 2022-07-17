https://arabic.sputniknews.com/20220717/إعلام-الغرب-ترك-لنفسه-ثغرة-كبيرة-في-العقوبات-ضد-روسيا-1065179747.html
إعلام: الغرب ترك لنفسه ثغرة كبيرة في العقوبات ضد روسيا
إعلام: الغرب ترك لنفسه ثغرة كبيرة في العقوبات ضد روسيا
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الغرب ترك ثغرة كبيرة في العقوبات التي فرضها على روسيا. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T11:43+0000
2022-07-17T11:43+0000
2022-07-17T11:43+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وبحسب مانشر موقع "بوليتيكو" فإن المفوضية الأوروبية لم تضع المجوهرات المصنعة والجاهزة من الذهب في مسودة الإجراءات لتعزيز فعالية العقوبات الحالية المناهضة لروسيا.ووصف الموقع هذه الأمر بالثغرة الملحوظة من ضمن هذه القيود، وجاء في التقرير:وأشار المراقبون أيضًا إلى أنه في عام 2019 ، كانت حوالي 90% من صادرات الذهب الروسية إلى المملكة المتحدة، التي غادرت الاتحاد الأوروبي بالفعل.يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا. ولكن سرعان ما تبين أن هذه الإجراءات تمثل مشكلات للغرب نفسه، فقد أدت إلى زيادة التضخم وأسعار الغذاء والوقود.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: الغرب ترك لنفسه ثغرة كبيرة في العقوبات ضد روسيا
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الغرب ترك ثغرة كبيرة في العقوبات التي فرضها على روسيا.
وبحسب مانشر موقع "بوليتيكو" فإن المفوضية الأوروبية لم تضع المجوهرات
المصنعة والجاهزة من الذهب في مسودة الإجراءات لتعزيز فعالية العقوبات الحالية المناهضة لروسيا.
ووصف الموقع هذه الأمر بالثغرة الملحوظة من ضمن هذه القيود، وجاء في التقرير:
تظهر مسودة الملحق بالوثيقة، التي حصلت عليها بوليتيكو، أن الاتحاد الأوروبي لن يحظر الذهب إلا في شكل مسحوق أو خام أو نصف نهائي، وكذلك العملات الذهبية والنفايات أو الخردة الذهبية. ولا تحدد المسودة الذهب في شكل مجوهرات، مثل سلاسل الذهب أو الخواتم الذهبية. يمكن أن يترك ذلك ثغرات تساعد في تدفق الأموال إلى خزينة الكرملين.
وأشار المراقبون
أيضًا إلى أنه في عام 2019 ، كانت حوالي 90% من صادرات الذهب الروسية إلى المملكة المتحدة، التي غادرت الاتحاد الأوروبي بالفعل.
يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا. ولكن سرعان ما تبين أن هذه الإجراءات تمثل مشكلات للغرب نفسه، فقد أدت إلى زيادة التضخم وأسعار الغذاء والوقود.