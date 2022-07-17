https://arabic.sputniknews.com/20220717/الصحة-المصرية-تحذر-من-الخلطة-السحرية-لا-تعالج-البرد-وتسبب-مشكلات-كثيرة-1065199911.html
الصحة المصرية تحذر من "الخلطة السحرية"... لا تعالج البرد وتسبب مشكلات كثيرة
الصحة المصرية تحذر من "الخلطة السحرية"... لا تعالج البرد وتسبب مشكلات كثيرة
حذرت وزارة الصحة، في مصر، من استخدام خليط من الأدوية يستخدم لعلاج نزلات البرد يطلق عليه اسم "الخلطة السحرية". 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T19:41+0000
2022-07-17T19:41+0000
2022-07-17T19:41+0000
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ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تحذير من استخدام "حقنة البرد" المستخدمة في علاج نزلات البرد.وأشارت الوزارة إلى أن الحقنة التي يطلق عليه "الخلطة السحرية لعلاج البرد" تتكون من مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للألام.وأكدت أن المكونات الثلاثة لا تعالج نزلات البرد، وإنما الإفراط في استخدامها يسبب مشاكل صحية.وأوضحت أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ كونها عدوى فيروسية، إنما تستخدم لعلاج العدوى البكترية، والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد.وأضافت الوزارة أن الإفرط في استخدام الكورتيزون يسبب ضعف في المناعة، وله أضرار كثيرة على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.وأشارت إلى أن الاستخدام الزائد لمستكنات الألام وخوافض الحرارة يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، كما أن الإفراط في تناولها يسبب قرحة في المعدة واختلالا في وظائف الكلى.
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وزارة الصحة المصرية, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الصحة المصرية تحذر من "الخلطة السحرية"... لا تعالج البرد وتسبب مشكلات كثيرة
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حذرت وزارة الصحة، في مصر، من استخدام خليط من الأدوية يستخدم لعلاج نزلات البرد يطلق عليه اسم "الخلطة السحرية".
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تحذير من استخدام "حقنة البرد" المستخدمة في علاج نزلات البرد.
وأشارت الوزارة إلى أن الحقنة التي يطلق عليه "الخلطة السحرية لعلاج البرد" تتكون من مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للألام.
وأكدت أن المكونات الثلاثة لا تعالج نزلات البرد، وإنما الإفراط في استخدامها يسبب مشاكل صحية.
وأوضحت أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ كونها عدوى فيروسية، إنما تستخدم لعلاج العدوى البكترية، والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد.
وأضافت الوزارة أن الإفرط في استخدام الكورتيزون يسبب ضعف في المناعة، وله أضرار كثيرة على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.
وأشارت إلى أن الاستخدام الزائد لمستكنات الألام وخوافض الحرارة يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، كما أن الإفراط في تناولها يسبب قرحة في المعدة واختلالا في وظائف الكلى.