https://arabic.sputniknews.com/20220717/المخابز-ومنتجو-اللحوم-في-ألمانيا-يواحهون-صعوبات-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1065180291.html

المخابز ومنتجو اللحوم في ألمانيا يواحهون صعوبات بسبب الوضع في أوكرانيا

المخابز ومنتجو اللحوم في ألمانيا يواحهون صعوبات بسبب الوضع في أوكرانيا

يواجه العديد من المخابز ومنتجي اللحوم في ألمانيا مشاكل اقتصادية خطيرة تتعلق بعواقب الأحداث الجارية في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة DPA اليوم الأحد. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T12:00+0000

2022-07-17T12:00+0000

2022-07-17T12:00+0000

اقتصاد

أخبار ألمانيا

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ونقلت الوكالة عن دانيال شنايدر المدير العام للاتحاد المركزي للخبازين الألمان قوله: "نلاحظ أن الحصول على المال لم يعد بهذه السهولة". وأضاف: "في الوقت الحالي، يتراجع المستهلكون، خاصة عندما يتعلق الأمر [بشراء] سلع فاخرة صغيرة مثل الكعك". كما لاحظ منتجو اللحوم، وفقًا لـDPA ، انخفاضًا طفيفًا في الطلب على منتجاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يشتري العملاء بشكل متزايد البضائع بأسعار منخفضة.وفقًا لمسح أجرته جمعية البيع بالتجزئة الألمانية (HDE) ، فإن أكثر من ربع الألمان (27%) يخشون الآن جدًا من البقاء بلا نقود. نتيجة لذلك، تغير سلوك الشراء للعديد من المستهلكين بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. قال ستيفان جينت، الرئيس التنفيذي لـ HDE: "إن ارتفاع التضخم يقلل بشكل كبير من القوة الشرائية للعملاء". في الوقت نفسه، تؤثر ارتفاعات أسعار الطاقة والتكاليف الأخرى بشدة على صناعتين غذائيتين رئيسيتين. لذلك، على سبيل المثال، وفقًا لشنايدر، ارتفع سعر الدقيق في بعض الحالات بنسبة 70%.بشكل عام، زادت تكاليف الإنتاج في ألمانيا بمعدل 30% مقارنة بالفترة التي سبقت بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وقال شنايدر "لا تستطيع المخابز نقل الزيادة في الأسعار بشكل كامل إلى العملاء بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين". تواجه العديد من الشركات عبئًا إضافيًا بسبب أزمة الغاز الناجمة عن الأحداث في أوكرانيا. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف الأفران في المخابز تعمل بالغاز.وقال رئيس الاتحاد المركزي للخبازين الألمان "الانتقال إلى الكهرباء يتطلب تكاليف إضافية كبيرة، لكنه يمكن أن يحافظ على عمل النظام في حالة حدوث نقص في الغاز".مشاكل منتجي اللحوممن جانبهم، فإن منتجي اللحوم، وفقًا لرينهارد فون ستوتز من اتحاد منتجي اللحوم الألمان، لا يشعرون أيضًا بتدفق العملاء إلى جهات الخصومات. وقال إن عمل مصنع معالجة اللحوم يستهلك الكثير من الطاقة بشكل خاص بسبب أنظمة التبريد والتدفئة الكبيرة. ويلاحظ أنه في المتوسط، يتم استخدام حوالي ثلثي الكهرباء، ويأتي ثلثها من الغاز والنفط، وكل هذا أثر على سعر المنتجات وأن كل هذا يجب أن يدخل في حساب الشركة.في العام الماضي، انخفض إجمالي المبيعات في تجارة اللحوم في ألمانيا إلى 17.06 مليار يورو من 17.57 مليار قبل عام. تأثر تقديم الطعام بشكل خاص بإلغاء المهرجانات والمناسبات بسبب الوباء. ومع ذلك، بدأت هذه الأعمال تكتسب زخمًا مرة أخرى بعد إزالة قيود فيروس كورونا. ومع ذلك، هناك مشكلة خطيرة هنا - نقص العمال.وخلص شتوتز إلى أن "تقديم الطعام يتطلب عدد كبير للغاية من العمال، لذلك توجد بعض المشكلات في الوقت الحالي". في الوقت نفسه، أعرب عن رأيه بأن النقص في العمالة الماهرة سيتفاقم. وخلص إلى أن "هذا يؤدي بالفعل إلى إغلاق الفروع الأولى".

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