https://arabic.sputniknews.com/20220717/ردة-فعل-مذيع-أصيب-بنزيف-مفاجئ-على-الهواء-فيديو-1065174137.html
ردة فعل مذيع أصيب بنزيف مفاجئ على الهواء... فيديو
ردة فعل مذيع أصيب بنزيف مفاجئ على الهواء... فيديو
واصل مذيع في إحدى القنوات الصينية، عمله رغم إصابته بنزيف مفاجئ على مستوى الأنف، خلال نشرة الأخبار على الهواء مباشرة. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T09:18+0000
2022-07-17T09:18+0000
2022-07-17T09:18+0000
العالم العربي
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض المذيع هوانغ شينكي، من قناة (سوزو تي في) لنزيف في الأنف، خلال برنامج تلفزيوني مباشر، واستمر مع ذلك في تقديم نشرة الأخبار حتى نهايتها.وبدأ النزيف بعد فترة وجيزة من بدء النشرة وكان شديدًا حتى سال من أنفه إلى فمه، لكن هوانغ حافظ على هدوئه طوال البث.وأوضح هوانغ، أنه في ذلك الوقت لم يفكر في أي شيء سوى إنهاء البث.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, وكالة الفضاء, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, صندوق الاستثمار
ردة فعل مذيع أصيب بنزيف مفاجئ على الهواء... فيديو
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واصل مذيع في إحدى القنوات الصينية، عمله رغم إصابته بنزيف مفاجئ على مستوى الأنف، خلال نشرة الأخبار على الهواء مباشرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض المذيع هوانغ شينكي، من قناة (سوزو تي في) لنزيف في الأنف، خلال برنامج تلفزيوني مباشر، واستمر مع ذلك في تقديم نشرة الأخبار حتى نهايتها.
وبدأ النزيف بعد فترة وجيزة من بدء النشرة وكان شديدًا حتى سال من أنفه إلى فمه، لكن هوانغ حافظ على هدوئه طوال البث.
وأوضح هوانغ، أنه في ذلك الوقت لم يفكر في أي شيء سوى إنهاء البث.