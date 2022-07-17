https://arabic.sputniknews.com/20220717/زاخاروفا-تسخر-من-قرار-زيلينسكي-بشأن-إقالة-مسؤولين-أوكرانيين-كبيرين-1065203508.html
زاخاروفا تسخر من قرار زيلينسكي بشأن إقالة مسؤولين أوكرانيين كبيرين
زاخاروفا تسخر من قرار زيلينسكي بشأن إقالة مسؤولين أوكرانيين كبيرين
سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء اليوم الأحد، من قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن، والمدعية العامة. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T23:36+0000
2022-07-17T23:36+0000
2022-07-17T23:36+0000
ماريا زاخاروفا
أخبار أوكرانيا
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كوسكو – سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على "تليغرام": "أقال زيلينسكي رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة.. اجتثاث النازية مستمر على قدم وساق في أوكرانيا".كان فلاديمير زيلينسكي، أعلن إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، بعد اتهام عدد من العاملين في إدراتيهما بالخيانة.وشدد على أن "مثل هذه المجموعة من الجرائم ضد أسس الأمن القومي للدولة والصلات المسجلة بين موظفي وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا والخدمات الخاصة لروسيا تثير أسئلة خطيرة للغاية للقادة المعنيين".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/لافروف-ترشيح-أوكرانيا-ومولدوفا-للانضمام-للاتحاد-الأوروبي-جزء-من-مناورة-جيوسياسية-ضد-روسيا-1065202320.html
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ماريا زاخاروفا, أخبار أوكرانيا
زاخاروفا تسخر من قرار زيلينسكي بشأن إقالة مسؤولين أوكرانيين كبيرين
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سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء اليوم الأحد، من قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن، والمدعية العامة.
كوسكو – سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على "تليغرام": "أقال زيلينسكي رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة.. اجتثاث النازية مستمر على قدم وساق في أوكرانيا".
كان فلاديمير زيلينسكي، أعلن إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، بعد اتهام عدد من العاملين في إدراتيهما بالخيانة.
وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد "لقد اتخذت قرارًا بإقالة المدعية العامة
من منصبها وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا.. وحتى الآن، تم تسجيل 651 دعوى جنائية تتعلق بالخيانة العظمى والأنشطة التعاونية لموظفي مكتب المدعي العام، فضلا عن عدد آخر من الموظفين في جهاز الأمن".
وشدد على أن "مثل هذه المجموعة من الجرائم ضد أسس الأمن القومي للدولة والصلات المسجلة بين موظفي وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا والخدمات الخاصة لروسيا تثير أسئلة خطيرة للغاية للقادة المعنيين".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.