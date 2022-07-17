https://arabic.sputniknews.com/20220717/سلطات-زابوروجيه-الغرب-يستعد-لاستفزاز-جديد-في-أوكرانيا-1065181261.html
سلطات زابوروجيه: الغرب يستعد لاستفزاز جديد في أوكرانيا
سلطات زابوروجيه: الغرب يستعد لاستفزاز جديد في أوكرانيا
يعتقد فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، أن مطالبة السفارة الأمريكية في كييف لمواطني الولايات المتحدة بمغادرة أوكرانيا على الفور قد... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:08+0000
2022-07-17T13:08+0000
2022-07-17T13:08+0000
روسيا
العالم
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وقال روغوف في محطة إذاعية "كومسومولسكايا برافدا": "إذا قارنا كل شيء، فستظهر صورة غير سارة للغاية مفادها أن أسياد زيلينسكي الغربيين يعدون نوعًا من الاستفزاز على نطاق واسع في الفضاء الأوكراني، والذي لا يزال يسيطر عليه زيلينسكي".ووفقا له، فإن الاستفزاز قد يكون مرتبطا، من بين أمور أخرى، باستخدام أسلحة مشعة أو كيميائية أو بيولوجية.وشدد روغوف على أنه لا توجد أسباب واضحة لقيام الجيش الروسي بمهاجمة كييف، فلا يوجد ما يخشاه نظام زيلينسكي، بينما تزود الدول الغربية أوكرانيا بكميات كبيرة من البدلات الواقية المتخصصة والمعدات وعوامل إزالة التلوث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
سلطات زابوروجيه: الغرب يستعد لاستفزاز جديد في أوكرانيا
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يعتقد فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، أن مطالبة السفارة الأمريكية في كييف لمواطني الولايات المتحدة بمغادرة أوكرانيا على الفور قد تكون مرتبطة بالتحضير لاستفزاز واسع النطاق.
وقال روغوف في محطة إذاعية "كومسومولسكايا برافدا": "إذا قارنا كل شيء، فستظهر صورة غير سارة للغاية مفادها أن أسياد زيلينسكي الغربيين يعدون نوعًا من الاستفزاز على نطاق واسع في الفضاء الأوكراني، والذي لا يزال يسيطر عليه زيلينسكي".
ووفقا له، فإن الاستفزاز قد يكون مرتبطا، من بين أمور أخرى، باستخدام أسلحة مشعة أو كيميائية أو بيولوجية.
وشدد روغوف على أنه لا توجد أسباب واضحة لقيام الجيش الروسي بمهاجمة كييف، فلا يوجد ما يخشاه نظام زيلينسكي، بينما تزود الدول الغربية أوكرانيا بكميات كبيرة من البدلات الواقية المتخصصة والمعدات وعوامل إزالة التلوث.