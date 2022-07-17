https://arabic.sputniknews.com/20220717/كيف-أثر-إضراب-أطقم-الطيران-في-إيطاليا-على-حركة-المسافرين؟-1065180152.html
كيف أثر إضراب أطقم الطيران في إيطاليا على حركة المسافرين؟
كيف أثر إضراب أطقم الطيران في إيطاليا على حركة المسافرين؟
قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات الإيطالية إضطرت إلى إلغاء ما لا يقل عن 400 رحلة جوية في إيطاليا بسبب إضراب أطقم شركات الطيران. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T11:59+0000
2022-07-17T11:59+0000
2022-07-17T11:59+0000
إيطاليا
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ووفقًا لموقع "نيوز إيطاليا 24"، فإن موظفي شركات الطيران، رايان إير، وفولوتيا، وإيزي جيت، وطيران مالطا ، سيضربون من الساعة 14:00 إلى 18:00 بالتوقيت المحلي (12: 00-16: 00 GMT).وبخصوص تبعات هذا الإضراب، أوضحت الصحيفة أنه سيؤثر على حوالي 68 ألف مسافر في المجموع، وهو رقم كان من الممكن أن يكون أعلى بكثير لو لم تنجح الهيئة الحكومية التي تتحكم في ضمان حق الإضراب في إقناع الشركات بتقليص فترة الإضراب الصناعي من 24 ساعة إلى 4 ساعات فقط.وتوضح شركة إيتا الإيطالية أنها قامت بتنشيط خطة استثنائية للحد من إزعاج الركاب، وإعادة حجز أكبر عدد ممكن على الرحلات الأولى المتاحة، لافتة إلى أن 50% سيتمكنون من السفر في نفس اليوم.وأوضحت فولوتيا الإسبانية أن هناك تكلفة منخفضة، مؤكدة أنها قامت بمراجعة الخطط على الموقع الرسمي، فوجدت 24 رحلة ملغاة من وإلى إيطاليا، وحوالي 8% من الحركات التي خططت لها اليوم على الشبكة بالكامل.وبحسب بيان النقابات، سيتم دعم الإضراب الصناعي من قبل مراقبي الحركة الجوية التابعين لمزود خدمة الملاحة الجوية الإيطالية (ENAV).
https://arabic.sputniknews.com/20211023/مضيفات-الطيران-في-إيطاليا-يخلعن-ملابسهن-احتجاجا-على-التسريح-من-العملفيديو-1050508546.html
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إيطاليا
كيف أثر إضراب أطقم الطيران في إيطاليا على حركة المسافرين؟
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قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات الإيطالية إضطرت إلى إلغاء ما لا يقل عن 400 رحلة جوية في إيطاليا بسبب إضراب أطقم شركات الطيران.
ووفقًا لموقع
"نيوز إيطاليا 24"، فإن موظفي شركات الطيران، رايان إير، وفولوتيا، وإيزي جيت، وطيران مالطا ، سيضربون من الساعة 14:00 إلى 18:00 بالتوقيت المحلي (12: 00-16: 00 GMT).
23 أكتوبر 2021, 07:42 GMT
وبخصوص تبعات هذا الإضراب، أوضحت الصحيفة أنه سيؤثر على حوالي 68 ألف مسافر في المجموع، وهو رقم كان من الممكن أن يكون أعلى بكثير لو لم تنجح الهيئة الحكومية التي تتحكم في ضمان حق الإضراب في إقناع الشركات بتقليص فترة الإضراب الصناعي من 24 ساعة إلى 4 ساعات فقط.
وقد توقف ما بين 14 إلى 18 طيارًا ومضيفًا إيطاليًا من مالطا إير، والشركة المؤقتة كريو لينك (شريك الناقل الأيرلندي)، وهو ما دفع الشركات الأخرى إلى إلغاء رحلاتها في نطاق التحريض.
وتوضح شركة إيتا الإيطالية أنها قامت بتنشيط خطة استثنائية للحد من إزعاج الركاب، وإعادة حجز أكبر عدد ممكن على الرحلات الأولى المتاحة، لافتة إلى أن 50% سيتمكنون من السفر في نفس اليوم.
وأوضحت فولوتيا
الإسبانية أن هناك تكلفة منخفضة، مؤكدة أنها قامت بمراجعة الخطط على الموقع الرسمي، فوجدت 24 رحلة ملغاة من وإلى إيطاليا، وحوالي 8% من الحركات التي خططت لها اليوم على الشبكة بالكامل.
ووفقًا لحسابات Courier والأرقام التي قدمتها شركة بيانات الخطوط الجوية، أعلنت شركة إيزي جيت، أنها على علم بحدوث إضراب سوف يؤثر أيضًا على مراقبي حركة المرور، مضيفة أنها ألغت بعض رحلات برنامجها الإيطالي.
وبحسب بيان النقابات، سيتم دعم الإضراب الصناعي من قبل مراقبي الحركة الجوية التابعين لمزود خدمة الملاحة الجوية الإيطالية (ENAV).