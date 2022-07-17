https://arabic.sputniknews.com/20220717/ميدفيديف-سيتم-تحقيق-أهداف-العملية-الخاصة-1065186066.html

ميدفيديف: سيتم تحقيق أهداف العملية الخاصة

ميدفيديف: سيتم تحقيق أهداف العملية الخاصة

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق، مشيرا إلى أن أولئك الذين يقدمون الأموال والأسلحة... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T14:12+0000

2022-07-17T14:12+0000

2022-07-17T14:12+0000

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg

وقال ميدفيديف في اجتماع مع قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى في ذكرى بدء معركة ستالينغراد: "يمكنكم أن تطمئنوا إلى أن أهداف هذه العملية سوف تتحقق. فهي مرتبطة بالقضاء على التهديد، ونزع السلاح من قيادة أوكرانيا، وإزالة تلك التهديدات الموجودة مباشرة لبلدنا".وأضاف: "أعتقد أنه في مرحلة ما أولئك الذين يغذون هذا النظام اليوم، والذين يقدمون المال والمعدات العسكرية له، سوف يدركون ذلك، لأن امتداد الصراع لأجل غير مسمى ليس في مصلحة أوروبا ككل".وأعرب عن أمله في أن يدرك القادة الأوروبيون ذلك يومًا ما، وكذلك أولئك الذين يتخذون القرارات في كييف "رغم أن الأمل في ذلك ضعيف إلى حد ما"، على حد تعبيره.وأوضح أن "الأوكرانيين ليسوا أعداء بالنسبة لنا - لكن أولئك الذين هم في السلطة هناك، القوميون، كل هؤلاء البنديرا هم في الحقيقة يشكلون تهديدًا لأمننا وأمن عدد كبير من الناس الذين يجدون أنفسهم في مأزق بين النظام الأوكراني".وأشار إلى أنه في العقود الأخيرة، لم يرغب أحد في الاستماع إلى مخاوف روسيا بشأن توسع "الناتو"، وأن القيادة الأوكرانية رفضت حل النزاع في دونباس. وأضاف ميدفيديف أن أولئك الذين يعتقدون أن القرم ليست روسية يشكلون "تهديدًا منهجيًا" لروسيا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا