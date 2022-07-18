أردوغان يحدد الحالة التي بسببها ستعمل تركيا على تجميد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL/
حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحالة التي بسببها ستعمل تركيا على تجميد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مشيرا لتقديم "موافقة مشروطة".
قال أردوغان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين: إن "بلاده ستعمل على تجميد عملية انضمام كل من السويد وفنلندا إلى الناتو حال عدم اتخاذهما التدابير اللازمة لتلبية شروط تركيا بتبديد مخاوفها الأمنية والتعاون معها في مكافحة الإرهاب وتسليم الإرهابيين المطلوبين".
وتابع الرئيس التركي "قدمنا موافقة مشروطة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو".
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum." pic.twitter.com/VtKsgBuGa7— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 18, 2022
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديداً جديداً بالنسبة لروسيا، لكنها ستكون مضطرة إلى تعزيز حدودها.
من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديداً جديداً بالنسبة لروسيا، لكنها ستكون مضطرة إلى تعزيز حدودها.