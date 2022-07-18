https://arabic.sputniknews.com/20220718/إجلاء-الآلاف-بسبب-حرائق-الغابات-جنوب-غربي-فرنسا-1065245703.html
إجلاء الآلاف بسبب حرائق الغابات جنوب غربي فرنسا
إجلاء الآلاف بسبب حرائق الغابات جنوب غربي فرنسا
قال مسؤولون محليون إن آلاف الأشخاص تم إجلائهم من منازلهم في جنوب غربي فرنسا، اليوم الاثنين، مع استمرار اندلاع حرائق الغابات في المنطقة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:29+0000
2022-07-18T13:29+0000
2022-07-18T13:29+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1049808217_0:133:2544:1564_1920x0_80_0_0_c6b033d4f9b4aca1c78d69e0ae1b6aa0.jpg
ونقلت "فرانس برس" أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق بالقرب من دي بيلات، التي تعتبر منطقة مهمة للسياحة الصيفية، حيث زادت الرياح المتغيرة بسرعة من خطر انتشار الحريق إلى المناطق السكنية التي أصبحت تحت سحب من الدخان السام.وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء، أرنو مندوس، لوكالة "فرانس برس"، إن "حماية السكان من الدخان السام مسألة تتعلق بالصحة العامة".وتم إجلاء حوالي 5000 شخص من حي "لي ميكولو"، جنوبي مدينة تيست دي بوش، وطُلب من 3000 آخرين مغادرة "بيلا سور مير"، الواقعة إلى الشرق.يذكر أن رجال الإطفاء كافحوا، أمس الأحد، لاحتواء حرائق الغابات التي اندلعت وخرجت عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا موجة حرارة شديدة وغير معتادة.واضطرت السلطات إلى إجلاء 14 ألف شخص في مدينة بوردو الفرنسية، بسبب حريقين هائلين التهما غابات الصنوبر على مدار 6 أيام، وشملت العمليات العديد ممن كانوا يقضون عطلتهم في المعسكرات الصيفية، بحسب "أسوشيتيد برس".وفي إسبانيا، يحاول رجال الإطفاء بدعم من كتائب الطوارئ التابعة للقوات المسلحة القضاء على أكثر من 30 حريقا تلتهم الغابات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1049808217_142:0:2403:1696_1920x0_80_0_0_31075fa5c83039eeb484b24804f034bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إجلاء الآلاف بسبب حرائق الغابات جنوب غربي فرنسا
تابعنا عبر
قال مسؤولون محليون إن آلاف الأشخاص تم إجلائهم من منازلهم في جنوب غربي فرنسا، اليوم الاثنين، مع استمرار اندلاع حرائق الغابات في المنطقة.
ونقلت "فرانس برس" أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق بالقرب من دي بيلات، التي تعتبر منطقة مهمة للسياحة الصيفية، حيث زادت الرياح المتغيرة بسرعة من خطر انتشار الحريق إلى المناطق السكنية التي أصبحت تحت سحب من الدخان السام.
وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء، أرنو مندوس، لوكالة "فرانس برس"، إن "حماية السكان من الدخان السام مسألة تتعلق بالصحة العامة".
وتم إجلاء حوالي 5000 شخص من حي "لي ميكولو"، جنوبي مدينة تيست دي بوش، وطُلب من 3000 آخرين مغادرة "بيلا سور مير"، الواقعة إلى الشرق.
يذكر أن رجال الإطفاء كافحوا، أمس الأحد، لاحتواء حرائق الغابات التي اندلعت وخرجت عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا موجة حرارة شديدة وغير معتادة.
واضطرت السلطات إلى إجلاء 14 ألف شخص في مدينة بوردو الفرنسية، بسبب حريقين هائلين
التهما غابات الصنوبر على مدار 6 أيام، وشملت العمليات العديد ممن كانوا يقضون عطلتهم في المعسكرات الصيفية، بحسب "أسوشيتيد برس".
وفي إسبانيا، يحاول رجال الإطفاء بدعم من كتائب الطوارئ التابعة للقوات المسلحة القضاء على أكثر من 30 حريقا تلتهم الغابات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.